Главная Спорт Шахтер нацелился на нового таланта из Бразилии — что известно

Шахтер нацелился на нового таланта из Бразилии — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 12:31
Почему Шахтер заинтересовался Лукасом Феррейрой
Потенциальный новичок "горняков" Лукас Феррейра. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Донецкий "Шахтер" рассматривает вариант усиления атакующей линии за счет молодого таланта из Бразилии. Под прицел скаутов украинского клуба попал 19-летний нападающий "Сан-Паулу" Лукас Феррейра.

"Шахтер" уже сделал официальное предложение на сумму 8 миллионов евро, сообщает Band Sports

Читайте также:

"Сан-Паулу" готов пойти на сделку, поскольку испытывает финансовые трудности и открыт к переговорам. Не исключено, что молодой футболист присоединится к украинской команде до конца августа.  

Лукас Феррейра
Лукас Феррейра празднует гол. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Что известно о Лукасe Феррейре

Это один из наиболее перспективных форвардов своей возрастной категории. В текущем сезоне он провел 33 матча за клуб, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро. Он выделяется высокой скоростью, умением играть на опережение и хорошим видением поля, несмотря на юный возраст.

"Шахтер" традиционно активно работает на бразильском рынке, делая ставку на молодых атакующих игроков.

