Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар націлився на нового таланта з Бразилії — що відомо

Шахтар націлився на нового таланта з Бразилії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 12:31
Чому Шахтар зацікавився Лукасом Феррейрою
Потенційний новачок "гірників" Лукас Феррейра. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Донецький "Шахтар" розглядає варіант посилення атакувальної лінії молодим талантом з Бразилії. Під приціл скаутів українського клубу потрапив 19-річний нападник "Сан-Паулу" Лукас Феррейра.

"Шахтар" уже зробив офіційну пропозицію на суму 8 мільйонів євро, повідомляє Band Sports.

Реклама
Читайте також:

"Сан-Паулу" готовий піти на угоду, оскільки відчуває фінансові труднощі та відкритий до переговорів. Цілком імовірно, що молодий футболіст приєднається до української команди до кінця серпня.

Лукас Феррейра
Лукас Феррейра святкує гол. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Що відомо про Лукаса Феррейру

Це один із найперспективніших форвардів своєї вікової категорії. У поточному сезоні він провів 33 матчі за клуб, відзначившись 5 голами та 3 результативними передачами.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 5 млн євро. Він вирізняється високою швидкістю, умінням грати на випередження та хорошим баченням поля, попри юний вік.

"Шахтар" традиційно активно працює на бразильському ринку, роблячи ставку на молодих атакувальних гравців.

Нагадаємо, "Чорноморець" й низка інших українських клубів перестали отримувати виплати від УЄФА.

Лідера однієї з команди української Прем'єр-ліги зупинили співробітники ТЦК, він може бути мобілізований.

Ярослава Магучіх готується до повернення на вершину після кількох фіаско в нинішньому сезоні.

спорт футбол Бразилія ФК Шахтар Футбол трансфери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації