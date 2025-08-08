Чому Шахтар зацікавився Лукасом Феррейрою

Потенційний новачок "гірників" Лукас Феррейра. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Донецький "Шахтар" розглядає варіант посилення атакувальної лінії молодим талантом з Бразилії. Під приціл скаутів українського клубу потрапив 19-річний нападник "Сан-Паулу" Лукас Феррейра.

"Шахтар" уже зробив офіційну пропозицію на суму 8 мільйонів євро, повідомляє Band Sports.

"Сан-Паулу" готовий піти на угоду, оскільки відчуває фінансові труднощі та відкритий до переговорів. Цілком імовірно, що молодий футболіст приєднається до української команди до кінця серпня.

Лукас Феррейра святкує гол. Фото: instagram.com/lucasferreiraalf/

Що відомо про Лукаса Феррейру

Це один із найперспективніших форвардів своєї вікової категорії. У поточному сезоні він провів 33 матчі за клуб, відзначившись 5 голами та 3 результативними передачами.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 5 млн євро. Він вирізняється високою швидкістю, умінням грати на випередження та хорошим баченням поля, попри юний вік.

"Шахтар" традиційно активно працює на бразильському ринку, роблячи ставку на молодих атакувальних гравців.

