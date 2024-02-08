Шахтер опубликовал налоговую декларацию за 2023 год

Футболисты "Шахтера" на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Руководство донецкого "Шахтера" заплатило клубный налог за 2023 год. "Горняки" значительно увеличили сумму выплат.

Сумма сборов "Шахтера" оказалась опубликована на официальном сайте клуба.

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Сумма налоговой выплаты "Шахтера"

По сравнению с 2022 годом "горняки" почти в три раза увеличили сумму выплаты государству. Если в прошлом году "Шахтер" заплатил 213 миллионов 718 тысяч гривен, то в декларации за 2023 год указано, что клуб заплатил почти 640 миллионов гривен налогов.

Согласно информации официального сайта "Шахтера", эти деньги были направлены не только в центральный, но и в местный бюджет.

В 2023 году "горняки" продали игроков на сумму 81 млн евро и потратили на трансферном рынке 18,8 млн евро. Самым дорогим трансфером "Шахтера" стал Михаил Мудрик, за которого "Челси" заплатил 70 млн евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить от англичан в качестве бонусов.

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