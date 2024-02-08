Шахтер опубликовал налоговую декларацию за 2023 год
Руководство донецкого "Шахтера" заплатило клубный налог за 2023 год. "Горняки" значительно увеличили сумму выплат.
Сумма сборов "Шахтера" оказалась опубликована на официальном сайте клуба.
Действующие чемпионы Украины по футболу подали налоговую декларацию. Болельщики смогли узнать, какую налоговую сумму выплатил один из самых известных клубов страны.
Сумма налоговой выплаты "Шахтера"
По сравнению с 2022 годом "горняки" почти в три раза увеличили сумму выплаты государству. Если в прошлом году "Шахтер" заплатил 213 миллионов 718 тысяч гривен, то в декларации за 2023 год указано, что клуб заплатил почти 640 миллионов гривен налогов.
Согласно информации официального сайта "Шахтера", эти деньги были направлены не только в центральный, но и в местный бюджет.
В 2023 году "горняки" продали игроков на сумму 81 млн евро и потратили на трансферном рынке 18,8 млн евро. Самым дорогим трансфером "Шахтера" стал Михаил Мудрик, за которого "Челси" заплатил 70 млн евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить от англичан в качестве бонусов.
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