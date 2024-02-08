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Шахтар опублікував податкову декларацію за 2023 рік

8 лютого 2024 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар опублікував податкову декларацію за 2023 рік
Футболісти "Шахтаря" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" сплатило клубний податок за 2023 рік. "Гірники" значно збільшили суму виплат.

Суму зборів "Шахтаря" опублікували на офіційному сайті клубу.

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Лассіна Траоре
Лассіна Траоре повернувся на поле після травми. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сума податкової виплати "Шахтаря"

Порівняно з 2022 роком "гірники" майже втричі збільшили суму виплати державі. Якщо минулого року "Шахтар" заплатив 213 мільйонів 718 тисяч гривень, то у декларації за 2023 рік зазначено, що клуб сплатив майже 640 мільйонів гривень податків.

Згідно з інформацією офіційного сайту "Шахтаря", ці гроші були направлені не лише до центрального, а й до місцевого бюджету.

У 2023 році "гірники" продали гравців на суму 81 млн євро і витратили на трансферному ринку 18,8 млн євро. Найдорожчим трансфером "Шахтаря" став Михайло Мудрик, за якого "Челсі" заплатив 70 млн євро. Ще 30 мільйонів український клуб може отримати від англійців як бонуси.

Нагадаємо, хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

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спорт
податки
футбол
ФК Шахтар
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