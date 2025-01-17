Сикан попал в сфере интересов одного из лучших клубов Турции

Игроки "Шахтера" на построении перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Еще один турецкий клуб заинтересован в трансфере игрока донецкого "Шахтера". Вместе с Александром Зубковым украинскую команду может покинуть и Даниил Сикан.

Руководство "горняков" проведет переговоры по поводу своего воспитанника, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Состав "Шахтера" может существенно изменится во время зимнего трансферного окна. Сразу два турецких клуба проявляют интерес к игрокам донецкой команды. Одним из футболистов, которые может ждать трансфер, является форвард сборной Украины.

Даниил Сикан на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Куда может уйти Сикан

Контракт 23-летнего футболиста с донецким "Шахтером" действует до лета 2028 года. Однако он может покинуть украинский клуб уже в январе нынешнего года. В услугах форварда заинтересован "Трабзонспор".

Турецкий клуб хочет усилить состав на фоне кризиса, который команда переживает в нынешнем сезоне. Подопечные Шенола Гюнеша опустились в середину турнирной таблицы в национальном первенстве.

"Трабзонспор" готов заплатить за трансфер Сикана 10 млн евро. Даниил должен стать футболистом турецкого клуба до конца месяца. В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 19 поединков во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, также донецкий "Шахтер" готовится осуществить один из самых громких трансферов в своей истории.

Молодой футболист сборной Украины откровенно высказался на тему допинга, который был обнаружен в организме Михаила Мудрика.

У Александра Зинченко будет возможность попробовать силы в чемпионате Турции, он должен стать футболистом "Галатасарай".

Голкипером киевского "Динамо" Георгием Бущаном заинтересовался богатый клуб из Саудовской Аравии.