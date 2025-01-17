Сікан потрапив до сфери інтересів одного з найкращих клубів Туреччини

Шахтар отримав пропозицію щодо переходу одного з лідерів команди
Ще один турецький клуб зацікавлений у трансфері гравця донецького "Шахтаря". Разом з Олександром Зубковим українську команду може залишити й Данило Сікан.
Керівництво "гірників" проведе переговори щодо свого вихованця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Склад "Шахтаря" може суттєво зміниться під час зимового трансферного вікна. Одразу два турецькі клуби виявляють інтерес до гравців донецької команди. Одним із футболістів, на яких може чекати трансфер, є форвард збірної України.
Куди може піти Сікан
Контракт 23-річного футболіста з донецьким "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Однак він може покинути український клуб уже в січні нинішнього року. У послугах форварда зацікавлений "Трабзонспор".
Турецький клуб хоче підсилити склад на тлі кризи, яку команда переживає в нинішньому сезоні. Підопічні Шенола Гюнеша опустилися в середину турнірної таблиці в національній першості.
"Трабзонспор" готовий заплатити за трансфер Сікана 10 млн євро. Данило має стати футболістом турецького клубу до кінця місяця. У нинішньому сезоні форвард зіграв за "Шахтар" 19 поєдинків у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, також донецький "Шахтар" готується здійснити один із найгучніших трансферів у своїй історії.
Молодий футболіст збірної України відверто висловився на тему допінгу, виявленого в організмі Михайла Мудрика.
У Олександра Зінченка буде можливість спробувати сили в чемпіонаті Туреччини, він має стати футболістом "Галатасараю".
Голкіпером київського "Динамо" Георгієм Бущаном зацікавився багатий клуб із Саудівської Аравії.
Читайте Новини.LIVE!