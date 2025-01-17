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Шахтар отримав пропозицію щодо переходу одного з лідерів команди

17 січня 2025 13:22
Станіслав Костюк - Редактор
Сікан потрапив до сфери інтересів одного з найкращих клубів Туреччини
Гравці "Шахтаря" на шикуванні перед матчем. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Ще один турецький клуб зацікавлений у трансфері гравця донецького "Шахтаря". Разом з Олександром Зубковим українську команду може залишити й Данило Сікан.

Керівництво "гірників" проведе переговори щодо свого вихованця, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Склад "Шахтаря" може суттєво зміниться під час зимового трансферного вікна. Одразу два турецькі клуби виявляють інтерес до гравців донецької команди. Одним із футболістів, на яких може чекати трансфер, є форвард збірної України.

Данило Сікан
Данило Сікан на полі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Куди може піти Сікан 

Контракт 23-річного футболіста з донецьким "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Однак він може покинути український клуб уже в січні нинішнього року. У послугах форварда зацікавлений "Трабзонспор".

Турецький клуб хоче підсилити склад на тлі кризи, яку команда переживає в нинішньому сезоні. Підопічні Шенола Гюнеша опустилися в середину турнірної таблиці в національній першості. 

"Трабзонспор" готовий заплатити за трансфер Сікана 10 млн євро. Данило має стати футболістом турецького клубу до кінця місяця. У нинішньому сезоні форвард зіграв за "Шахтар" 19 поєдинків у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, також донецький "Шахтар" готується здійснити один із найгучніших трансферів у своїй історії. 

Молодий футболіст збірної України відверто висловився на тему допінгу, виявленого в організмі Михайла Мудрика.

У Олександра Зінченка буде можливість спробувати сили в чемпіонаті Туреччини, він має стати футболістом "Галатасараю". 

Голкіпером київського "Динамо" Георгієм Бущаном зацікавився багатий клуб із Саудівської Аравії.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Данило Сікан

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