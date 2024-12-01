Шахтер подпишет одного из самых талантливых молодых бразильцев

Энрике Кармо во время матча. Фото: instagram.com/henrique_.06/

Руководство донецкого "Шахтера" заинтересовано в подписании одного из самых талантливых бразильских футболистов. В Украину может переехать юная звезда "Сан-Паулу".

"Горняки" сделали клубу предложение о трансфере игрока, сообщает O Globo.

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Донецкий "Шахтер" собирается осуществить трансфер 18-летнего футболиста бразильского клуба "Сан-Паулу" Энрике Кармо. Его контракт с клубом закончится в декабре 2025 года. "Триколор" пытается продлить соглашение с игроком, но переговоры проходят тяжело.

Энрике Кармо в матче за "Сан-Паулу". Фото: instagram.com/henrique_.06/

Сколько "Шахтер" предложил за бразильца

Энрике Кармо выступает на позиции правого вингера, но может сыграть как на левом фланге, так и в центре атаки. В нынешнем сезоне он провел за "Сан-Паулу" 8 поединков, в которых забил 1 мяч и сделал одну результативную передачу.

Донецкий "Шахтер" готов заплатить за молодого игрока 7 млн евро. Это первое предложение "горняков", не исключено, что они сумеют его улучшить. Однако "Сан-Паулу" не хочет вести переговоры, пока не продлит контракт с вингером.

Ранее стало известно, что в услугах Энрике Кармо был заинтересован "Ньюкасл". Однако английский клуб не спешит делать официальное предложение бразильскому клубу.

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