Шахтар підпише одного з найталановитіших молодих бразильців

Енріке Кармо під час матчу. Фото: instagram.com/henrique_.06/

Керівництво донецького "Шахтаря" зацікавлене у підписанні одного з найталановитіших бразильських футболістів. В Україну може переїхати юна зірка Сан-Паулу.

"Гірники" зробили клубу пропозицію про трансфер гравця, повідомляє O Globo.

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Донецький "Шахтар" має намір здійснити трансфер 18-річного футболіста бразильського клубу "Сан-Паулу" Енріке Кармо. Його контракт із клубом закінчиться у грудні 2025 року. "Триколор" намагається продовжити угоду з гравцем, але переговори відбуваються важко.

Енріке Кармо у матчі за "Сан-Паулу". Фото: instagram.com/henrique_.06/

Скільки "Шахтар" запропонував за бразильця

Енріке Кармо виступає на позиції правого вінгера, але може зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі атаки. Цього сезону він провів за "Сан-Паулу" 8 поєдинків, у яких забив 1 м'яч і зробив одну результативну передачу.

Донецький "Шахтар" готовий заплатити за молодого гравця 7 млн євро. Це перша пропозиція "гірників", не виключено, що вони зможуть його покращити. Однак "Сан-Паулу" не хоче вести переговори, поки не продовжить контракт із вінгером.

Раніше стало відомо, що у послугах Енріке Кармо був зацікавлений "Ньюкасл". Проте англійський клуб не поспішає робити офіційну пропозицію до бразильського клубу.

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