Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар підпише бразильця, яким цікавляться клуби з АПЛ arrow

Шахтар підпише бразильця, яким цікавляться клуби з АПЛ

1 грудня 2024 14:53
Станіслав Костюк - Редактор
Шахтар підпише одного з найталановитіших молодих бразильців
Енріке Кармо під час матчу. Фото: instagram.com/henrique_.06/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво донецького "Шахтаря" зацікавлене у підписанні одного з найталановитіших бразильських футболістів. В Україну може переїхати юна зірка Сан-Паулу.

"Гірники" зробили клубу пропозицію про трансфер гравця, повідомляє O Globo.

Читайте також:

Донецький "Шахтар" має намір здійснити трансфер 18-річного футболіста бразильського клубу "Сан-Паулу" Енріке Кармо. Його контракт із клубом закінчиться у грудні 2025 року. "Триколор" намагається продовжити угоду з гравцем, але переговори відбуваються важко.

Енріке Кармо
Енріке Кармо у матчі за "Сан-Паулу". Фото: instagram.com/henrique_.06/

Скільки "Шахтар" запропонував за бразильця

Енріке Кармо виступає на позиції правого вінгера, але може зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі атаки. Цього сезону він провів за "Сан-Паулу" 8 поєдинків, у яких забив 1 м'яч і зробив одну результативну передачу.

Донецький "Шахтар" готовий заплатити за молодого гравця 7 млн євро. Це перша пропозиція "гірників", не виключено, що вони зможуть його покращити. Однак "Сан-Паулу" не хоче вести переговори, поки не продовжить контракт із вінгером.

Раніше стало відомо, що у послугах Енріке Кармо був зацікавлений "Ньюкасл". Проте англійський клуб не поспішає робити офіційну пропозицію до бразильського клубу.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб — у "Челсі" ухвалили важливе рішення.

У голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна виникли проблеми з рідним батьком через російського футболіста.

У київському "Динамо" можуть знайти нового головного тренера, якщо Олександр Шовковський вирішить піти у відставку.

У Артема Мілевського з'явилася нова дівчина — розповідаємо, що відомо про красуню.

спорт футбол Бразилія ФК Шахтар Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Повстанці у Сирії захопили російську техніку та літак — відео

14:58 На Сумщині прикордонники знищили БК росіян — відео спецоперації

14:44 У Києві завтра дороги перетворяться на ковзанку — прогноз погоди

14:31 Путін схвалив рекордний оборонний бюджет Росії на 2025 рік — AP

14:30 Дістатися до Молдови та Румунії через Одещину буде легше — чому

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

14:30 Зарплата вчителя — як освітянам заробляти більше

14:26 У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на заводі — відео

14:14 Морозний старт тижня — якою завтра буде погода у Харкові

13:59 На Миколаївщині зафіксували спалах небезпечної інфекції

13:48 Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині

14:59 Повстанці у Сирії захопили російську техніку та літак — відео

14:58 На Сумщині прикордонники знищили БК росіян — відео спецоперації

14:44 У Києві завтра дороги перетворяться на ковзанку — прогноз погоди

14:31 Путін схвалив рекордний оборонний бюджет Росії на 2025 рік — AP

14:30 Дістатися до Молдови та Румунії через Одещину буде легше — чому

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

14:30 Зарплата вчителя — як освітянам заробляти більше

14:26 У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на заводі — відео

14:14 Морозний старт тижня — якою завтра буде погода у Харкові

13:59 На Миколаївщині зафіксували спалах небезпечної інфекції

13:48 Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК