Україна
Шахтер после матча с удалением и пенальти вылетел из ЛЧ — видео

Шахтер после матча с удалением и пенальти вылетел из ЛЧ — видео

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 08:15
Шахтер проиграл Панатинаикосу в серии пенальти и вышел в Лигу конференций - видео
Матч "Шахтер" — "Панатинаикос". Фото: "Шахтер"

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретился с "Панатинаикосом". В первой игре команды не забивали голов.

Второй матч также завершился ничьей и дошел до серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

Удаление помогло грекам сравнять шансы

В первом тайме "Шахтер" доминировал, удерживая мяч. Греки даже свою половину поля не могли перейти и выставили "автобус" у своей штрафной площадке.

Во втором тайме "горняки" также доминировали, но "Панатинаикос" уже чаще мог сыграть на контратаке. Однако преимущество "Шахтера" продолжало быть огромным, а игроки клуба никак не могли реализовать множество моментов.

Ключевой момент произошел на 81-й минуте, когда Очеретько получил вторую желтую карточку за фол в центре поля. Сразу удалили и Арду Турана, который активно протестовал против решения.

Матч Шахтер — Панатинаикос
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Несмотря на меньшинство, на 89-й минуте Невертон имел шанс с прострела Винисиуса, но пробил в штангу.

Овертайм были осторожными в исполнении "Шахтера", который отдал мяч сопернику.

В серии пенальти Назарина попал в стойку, Элиас и Педриньо Азеведо пробили плохо и вратарь соперника взял х удары. Резник отразил удары Сиописа и Зарури, но этого не хватило и "Панатинаикос" прошел дальше к матчу с "Самсунспором".

Матч Шахтер — Панатинаикос
Игроки "Шахтера" во время серии пенальти. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" сыграет в плей-офф Лиги конференций с "Серветтом".

"Шахтер" — "Панатинаикос" — 0:0 (первый матч — 0:0) (3:4 — пен.)

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Алиссон (Швед, 109), Элиас, Невертон.

"Панатинаикос": Дронговски — Коцирас (Едвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос (Еремеефф, 113) — Максимович, Гнезда Черен, Чиривелья — Пельистри (Манчини, 101), Свидерски (Йоаннидис, 75), Тете (Зарури, 76).

Предупреждения: Бондарь, Очеретько, Назарина — Гнезда Черин, Коцирас, Чиривелья, Туба

Удаление: Очеретько, 81

футбол ФК Шахтер Лига Европы еврокубки Панатинаикос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
