Головна Спорт Шахтар після матчу з вилученням та пенальті вилетів із ЛЧ — відео

Шахтар після матчу з вилученням та пенальті вилетів із ЛЧ — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:15
Шахтар програв Панатінаїкосу в серії пенальті та вийшов у Лігу конференцій — відео
Матч "Шахтар" — "Панатінаїкос". Фото: "Шахтар"

В рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрівся з "Панатінаїкосом". В першій грі команди не забивали голів.

Другий матч також завершився нічиєю та дійшов до серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

Видалення допомогло грекам зрівняти шанси

У першому таймі "Шахтар" домінував, утримуючи м’яч. Греки навіть свою половину поля не могли перейти та виставили "автобус" у своєму штрафному майданчику.

У другому таймі "гірники" також домінували, але "Панатінаїкос" вже частіше міг зіграти на контратаці. Однак перевага "Шахтаря" продовжувала бути величезною, а гравці клубу ніяк не могли реалізувати безліч моментів.

Ключовий момент стався на 81-й хвилині, коли Очеретько отримав другу жовту картку за фол в центрі поля. Відразу видалили й Арду Турана, який активно протестував проти рішення.

Матч Шахтер — Панатинаикос
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Попри меншість, на 89-й хвилині Невертон мав шанс із прострілу Вінісіуса, але пробив у стійку.

Овертайм були обережними у виконанні "Шахтаря", який віддав м'яч супернику.

У серії пенальті Назарина влучив у стійку, Еліас і Педріньйо Азеведо пробили погано і воротар суперника взяв х удари. Різник відбив удари Сіопіса та Зарурі, але цього не вистачило і "Панатінаїкос" пройшов далі до матчу з "Самсунспором".

Матч Шахтер — Панатинаикос
Гравці "Шахтаря" під час серії пенальті. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" зіграє в плей-оф Ліги конференцій з "Серветтом".

"Шахтар" — "Панатінаїкос" — 0:0 (перший матч – 0:0) (3:4 — пен.)

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Аліссон (Швед, 109), Еліас, Невертон.

"Панатінаїкос": Дронговські — Коцірас (Єдвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Єремеєфф, 113) — Максимович, Гнезда Черін, Чірівелья — Пельїстрі (Манчіні, 101), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Тете (Зарурі, 76).

Попередження: Бондар, Очеретько, Назарина — Гнезда Черін, Коцірас, Чірівелья, Туба

Вилучення: Очеретько, 81

футбол ФК Шахтар Ліга Європи єврокубки Панатінаїкос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
