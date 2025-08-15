Шахтар програв Панатінаїкосу в серії пенальті та вийшов у Лігу конференцій — відео

Матч "Шахтар" — "Панатінаїкос". Фото: "Шахтар"

В рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрівся з "Панатінаїкосом". В першій грі команди не забивали голів.

Другий матч також завершився нічиєю та дійшов до серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Видалення допомогло грекам зрівняти шанси

У першому таймі "Шахтар" домінував, утримуючи м’яч. Греки навіть свою половину поля не могли перейти та виставили "автобус" у своєму штрафному майданчику.

У другому таймі "гірники" також домінували, але "Панатінаїкос" вже частіше міг зіграти на контратаці. Однак перевага "Шахтаря" продовжувала бути величезною, а гравці клубу ніяк не могли реалізувати безліч моментів.

Ключовий момент стався на 81-й хвилині, коли Очеретько отримав другу жовту картку за фол в центрі поля. Відразу видалили й Арду Турана, який активно протестував проти рішення.

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Попри меншість, на 89-й хвилині Невертон мав шанс із прострілу Вінісіуса, але пробив у стійку.

Овертайм були обережними у виконанні "Шахтаря", який віддав м'яч супернику.

У серії пенальті Назарина влучив у стійку, Еліас і Педріньйо Азеведо пробили погано і воротар суперника взяв х удари. Різник відбив удари Сіопіса та Зарурі, але цього не вистачило і "Панатінаїкос" пройшов далі до матчу з "Самсунспором".

Гравці "Шахтаря" під час серії пенальті. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" зіграє в плей-оф Ліги конференцій з "Серветтом".

"Шахтар" — "Панатінаїкос" — 0:0 (перший матч – 0:0) (3:4 — пен.)

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Аліссон (Швед, 109), Еліас, Невертон.

"Панатінаїкос": Дронговські — Коцірас (Єдвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Єремеєфф, 113) — Максимович, Гнезда Черін, Чірівелья — Пельїстрі (Манчіні, 101), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Тете (Зарурі, 76).

Попередження: Бондар, Очеретько, Назарина — Гнезда Черін, Коцірас, Чірівелья, Туба

Вилучення: Очеретько, 81

Нагадаємо, українська гімнастка Лілія Подкопаєва святкує свій день народження.

Австралійка Нікола Оліслагерс на чемпіонаті світу знову планує перемогти Ярославу Магучіх.

Український центрбек Ілля Забарний нагадав всім про Україну під час підписання контракту з "ПСЖ".