Панатінаїкос не боїться Шахтаря — слова тренера про гру-відповідь

Головний тренер "Панатінаїкоса" Руй Віторія поділився думками перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Шахтаря".

Після нульової нічиєї в Афінах він підкреслив, що команда підійшла до цього протистояння з чіткою філософією. Його мета — атакувальний футбол, попри силу суперника та обмеження в підготовці, повідомляє офіційний сайт клубу.

Руї Віторія вважає "Шахтар" однією з найсильніших команд на цій стадії Ліги Європи. Грецьких футболістів мотивує майбутня дуель, але страху вони не відчувають.

Як "Панатінаїкос" зіграє з "Шахтарем"

Тренер грецької команди підтвердив, що зробив правильні висновки після аналізу першого матчу і впевнений, що команда зіграє краще в матчі-відповіді. Тактична підготовка, бажання контролювати м'яч та стримувати суперника стали ключовим вектором напередодні протистояння.

Також тренер висловив жаль, що як "Панатінаїкос", так і "Шахтар" можуть залишитися поза груповим етапом, попри рівень гри. Віторія заявив про готовність вносити зміни в склад і деталі, щоб створити більше моментів і підвищити ефективність в обороні.

"Ми тут не для того, щоб скаржитися, а щоб діяти. Показали, що здатні йти вперед із м'ячем і захищатися без страху. У матчі-відповіді ми постараємося контролювати ситуацію",- пообіцяв Руї Віторія.

