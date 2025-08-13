Шахтар зіграє проти Панатінаїкоса без шістьох гравців

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

В матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи "Шахтар" в Кракові прийме "Панатінаїкос". Перша гра завершилась нічиєю.

"Шахтар" в другому матчі не зможе розраховувати на шістьох футболістів, передає "Терикон".

Гравці "Шахтаря" в матчі з "Карпатами". Фото: "Шахтар"

Не у всіх гравців "Шахтаря" травми

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран оголосив, що з Панатінаїкосом" не зіграють Дмитро Криськів, Лассіна Траоре, Егіналдо, Кевін, Педрінью та Георгій Судаков. У всіх, крім Судакова травми, а у Георгія 12 серпня помер батько.

"Якщо ви спитаєте, чи легко це — ні, це зовсім не просто. Але важкі часи народжують нових героїв. І я вірю, що завтра цим героєм стане команда", — заявив Туран.

За словами тренера, матч з греками стане не лише боротьбою за вихід до групового етапу, а й символічною підтримкою для тих, хто не вийде на поле.

Туран визнав складність ситуації, але висловив повну довіру решті гравців, в яких він вірить.

Тренер також поскаржився на щільний графік, де кожен поєдинок нагадує фінал, і висловив надію, що вихід до групового раунду дасть команді перепочинок.

