Шахтар зіграє проти Панатінаїкоса без шістьох гравців

Шахтар втратив шість гравців основи перед матчем з Панатінаїкосом
В матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи "Шахтар" в Кракові прийме "Панатінаїкос". Перша гра завершилась нічиєю.
"Шахтар" в другому матчі не зможе розраховувати на шістьох футболістів, передає "Терикон".
Не у всіх гравців "Шахтаря" травми
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран оголосив, що з Панатінаїкосом" не зіграють Дмитро Криськів, Лассіна Траоре, Егіналдо, Кевін, Педрінью та Георгій Судаков. У всіх, крім Судакова травми, а у Георгія 12 серпня помер батько.
"Якщо ви спитаєте, чи легко це — ні, це зовсім не просто. Але важкі часи народжують нових героїв. І я вірю, що завтра цим героєм стане команда", — заявив Туран.
За словами тренера, матч з греками стане не лише боротьбою за вихід до групового етапу, а й символічною підтримкою для тих, хто не вийде на поле.
Туран визнав складність ситуації, але висловив повну довіру решті гравців, в яких він вірить.
Тренер також поскаржився на щільний графік, де кожен поєдинок нагадує фінал, і висловив надію, що вихід до групового раунду дасть команді перепочинок.
