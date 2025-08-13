Видео
Главная Спорт Шахтер потерял шесть игроков основы перед матчем с Панатинаикосом

Шахтер потерял шесть игроков основы перед матчем с Панатинаикосом

Дата публикации 13 августа 2025 23:36
Шахтер сыграет против Панатинаикоса без шестерых игроков
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" в Кракове примет "Панатинаикос". Первая игра завершилась ничьей.

"Шахтер" во втором матче не сможет рассчитывать на шестерых футболистов, передает "Террикон".

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
