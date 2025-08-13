Шахтер сыграет против Панатинаикоса без шестерых игроков

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Шахтер" в Кракове примет "Панатинаикос". Первая игра завершилась ничьей.

"Шахтер" во втором матче не сможет рассчитывать на шестерых футболистов, передает "Террикон".

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран объявил, что с "Панатинаикосом" не сыграют Дмитрий Крыськив, Лассина Траоре, Эгиналдо, Кевин, Педринью и Георгий Судаков. У всех, кроме Судакова травмы, а у Георгия 12 августа умер отец.

"Если вы спросите, легко ли это — нет, это совсем не просто. Но тяжелые времена рождают новых героев. И я верю, что завтра этим героем станет команда", — заявил Туран.

По словам тренера, матч с греками станет не только борьбой за выход в групповой этап, но и символической поддержкой для тех, кто не выйдет на поле.

Туран признал сложность ситуации, но выразил полное доверие остальным игрокам, в которых он верит.

Тренер также пожаловался на плотный график, где каждый поединок напоминает финал, и выразил надежду, что выход в групповой раунд даст команде передышку.

