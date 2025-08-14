Видео
Руй Витория оценил шансы Панатинаикоса в матче против Шахтера

Руй Витория оценил шансы Панатинаикоса в матче против Шахтера

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 16:01
Панатинаикос не боится Шахтера — слова тренера об ответной игре
Игроки "Панатинаикоса" перед матчем. Фото: instagram.com/fcpanathinaikos/

Главный тренер "Панатинаикоса" Руй Витория поделился мыслями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Шахтера".

После нулевой ничьей в Афинах он подчеркнул, что команда подошла к этому противостоянию с четкой философией. Его цель — атакующий футбол, несмотря на силу соперника и ограничения в подготовке, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Руи Витория считает "Шахтер" одной из самых сильных команд на этой стадии Лиги Европы. Греческих футболистов мотивирует предстоящая дуэль, но страха они не испытывают. 

Руи Витория
Руи Витория во время тренировки. Фото: instagram.com/fcpanathinaikos/

Как "Панатинаикос" сыграет с "Шахтером"

Тренер греческой команды подтвердил, что сделал правильные выводы после анализа первого матча и уверен, что команда сыграет лучше в ответном поединке. Тактическая подготовка, желание контролировать мяч и сдерживать соперника стали ключевым вектором накануне противостояния.

Также тренер выразил сожаление, что как "Панатинаикос", так и "Шахтер" могут остаться вне группового этапа, несмотря на уровень игры. Витория заявил о готовности вносить изменения в состав и детали, чтобы создать больше моментов и повысить эффективность в обороне.

"Мы здесь не для того, чтобы жаловаться, а чтобы действовать. Показали, что способны идти вперёд с мячом и защищаться без страха. В ответной игре мы постараемся контролировать ситуацию", — пообещал Руи Витория. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Европы Панатинаикос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
