Шахтер подписал бразильского вингера Алиссона Сантану за 16 млн евро

Дарио Срна и Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" продолжает качественно усиливать свою атаку бразильскими футболистами. Возможно, это не последний трансфер, ведь трансферное окно закроется лишь 11 марта.

Об новичке команды сообщила пресс-служба "Шахтера".

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"Шахтер" объявил о подписании контракта с 19-летним бразильским вингером "Атлетико Минейро" Алиссоном Сантаной.

На текущий момент известно, что футболист подписал контракт на пять лет.

"Шахтер" стал для Алиссона вторым профессиональным клубом. Ранее воспитанник играл только за "Атлетико Минейро" воспитанником которого он является.

В 2023 году Алиссон дебютировал во взрослом футболу и с тех пор сыграл в 44 матчах, где забил четыре гола и сделал два ассиста.

В активе Алиссона восемь матчей за бразильскую молодежку и титул чемпиона Южной Америки-2025.

Согласно слухам в СМИ, "Шахтеру" футболист обошелся в 16 млн евро.

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