Шахтар підписав бразильського вінгера Аліссона Сантану за 16 млн євро

Даріо Срна та Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продовжує якісно посилювати свою атаку бразильськими футболістами. Можливо, це не останній трансфер, адже трансферне вікно закриється лише 11 березня.

Про новачка команди повідомила пресслужба "Шахтаря".

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"Шахтар" оголосив про підписання контракту з 19-річним бразильським вінгером "Атлетіко Мінейро" Аліссоном Сантаною.

На поточний момент відомо, що футболіст підписав контракт на п'ять років.

"Шахтар" став для Аліссона другим професійним клубом. Раніше вихованець грав тільки за "Атлетіко Мінейро", вихованцем якого він є.

У 2023 році Аліссон дебютував у дорослому футболі й відтоді зіграв у 44 матчах, де забив чотири голи і зробив два асисти.

В активі Аліссона вісім матчів за бразильську молодіжку і титул чемпіона Південної Америки-2025.

Згідно з чутками в ЗМІ, "Шахтарю" футболіст обійшовся в 16 млн євро.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" замість Марино Пушича може підписати одного з трьох європейських тренерів.

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