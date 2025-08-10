Шахтер и Карпаты расписали результативную ничью — видео лучших моментов

Матч "Карпаты" — "Шахтер". Фото: "Шахтер"

В рамках второго тура УПЛ львовские "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер". Матч состоялся на стадионе "Украина" во Львове.

Игра завершилась результативной ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" шокировал своих фанатов

"Шахтер" в четверг провел изнурительный матч квалификации Лиги Европы против "Панатинаикоса" и потерял Лассину Траоре, Эгиналду и Кевина. Поэтому Арда Туран прибегнул к ротации.

Несмотря на отсутствие некоторых футболистов "Шахтер" захватил инициативу, и уже на 9-й минуте Георгий Судаков ассистировал Невертону, который открыл счет.

На 17-й минуте "Карпаты" ответили, когда Пабло Альварес отдал на Игоря Невеса, тот убрал Алаа Грама и пробил низом в левый угол — 1:1. Через пять минут Ефим Конопля навесил с правого фланга на Кауана Элиаса, который головой вывел "Шахтер" вперед — 1:2.

Во втором тайме "Карпаты" активизировались. На 57-й минуте хозяева забили, но гол отменили из-за офсайда у Владислава Бабогла.

На 77-й минуте Пауло Витор подал на Ярослава Карабина, который затем сбросил на Бруниньо и тот сравнял счет — 2:2.

"Шахтер" ответил на 82-й минуте — Бондаренко ассистировал Алиссону, который пробил под дальнюю штангу.

В компенсированное время Жан Педрозу навесил на Игоря Краснопира, который головой принес "Карпатам" ничью — 3:3.

