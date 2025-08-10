Відео
Шахтар шокував усіх в матчі з Карпатами — відео

Шахтар шокував усіх в матчі з Карпатами — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 22:28
Шахтар і Карпати розписали результативну нічию — відео кращих моментів
Матч "Карпати" — "Шахтар". Фото: "Шахтар"

В рамках другого туру УПЛ львівські "Карпати" приймали донецький "Шахтар". Матч пройшов на стадіоні "Україна" у Львові.

Гра завершилася результативною нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" шокував своїх фанатів

"Шахтар" в четвер провів виснажливий матч кваліфікації Ліги Європи проти "Панатінаїкоса" та втратив Лассіну Траоре, Егіналду та Кевіна. Тому Арда Туран прибіг до активної ротації.

Попри відсутність деяких футболістів "Шахтар" захопив ініціативу, і вже на 9-й хвилині Георгій Судаков асистував Невертону, який відкрив рахунок.

На 17-й хвилині "Карпати" відповіли, коли Пабло Альварес віддав на Ігоря Невеса, той прибрав Алаа Грама і пробив низом у лівий кут — 1:1. Через п’ять хвилин Юхим Конопля навісив із правого флангу на Кауана Еліаса, який головою вивів "Шахтар" вперед — 1:2.

У другому таймі "Карпати" активізувалися. На 57-й хвилині господарі забили, але гол скасували через офсайд у Владислава Бабогла.

На 77-й хвилині Пауло Вітор подав на Ярослава Карабіна, який потім скинув на Бруніньйо і той зрівняв рахунок — 2:2.

"Шахтар" відповів на 82-й хвилині — Бондаренко асистував Аліссону, який пробив під дальню стійку.

У компенсований час Жан Педрозу навісив на Ігора Краснопіра, який головою приніс "Карпатам" нічию — 3:3.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
