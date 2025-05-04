Шахтер впервые за 29 лет может не попасть в ТОП-2 УПЛ

Шахтер впервые за четверть века не сыграет в Лиге чемпионов
Сезон 2024/2025 гг. стал для донецкого "Шахтера" худшим за последние 29 лет. Это привело к тому, что команда пропустит Лигу чемпионов.
К тому же команда может остаться без серебряных медалей УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.
Насколько провальный сезон у "Шахтера"
После 27 матчей чемпионата Украины "Шахтер" потерял даже математические шансы на выход в Лигу чемпионов. Со следующего сезона Украина из-за низкого места в рейтинге коэффициентов УЕФА сможет выставить в самый престижный европейский турнир лишь чемпиона, которым станет либо "Динамо", либо "Александрия".
"Шахтер" впервые с сезона 1999/2000 годов не будет представлен в Лиге чемпионов.
При этом, если "Шахтер" завершит чемпионат на третьей позиции, то это будет самым низким его местом за 29 лет. В сезоне 1995/1996 годов "горняки" завершили чемпионат 10-ми и с того момента всегда были в ТОП-2.
Сейчас "Шахтер" отстает на три очка от "Александрии", но команда Руслана Ротаня провела на один матч меньше. "Динамо" сейчас опережает "горняков" на десять баллов.
Напомним, руководство "Шахтера" удачно провело переговоры с кандидатом на должность главного тренера.
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