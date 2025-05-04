Шахтар вперше за 29 років може не потрапити до ТОП-2 УПЛ

Шахтар уперше за чверть століття не зіграє в Лізі чемпіонів
Сезон 2024/2025 рр. став для донецького "Шахтаря" найгіршим за останні 29 років. Це призвело до того, що команда пропустить Лігу чемпіонів.
До того ж команда може залишитись без срібних медалей УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.
Наскільки провальний сезон у "Шахтаря"
Після 27 матчів чемпіонату України "Шахтар" втратив навіть математичні шанси на вихід до Ліги чемпіонів. З наступного сезону Україна через низьке місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА зможе виставити в найпрестижніший європейський турнір лише чемпіона, яким стане або "Динамо", або "Олександрія".
"Шахтар" вперше з сезону 1999/2000 років не буде представлений в Лізі чемпіонів.
При цьому, якщо "Шахтар" завершить чемпіонат на третій позиції, то це буде найнижчим його місцем за 29 років. В сезоні 1995/1996 років "гірники" завершили чемпіонат 10-ми й з того моменту завжди були в ТОП-2.
Наразі "Шахтар" відстає на три очки від "Олександрії", але команда Руслана Ротаня провела на один матч менше. "Динамо" наразі випереджає "гірників" на десять балів.
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