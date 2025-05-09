Шахтер удивил невзрачной игрой в матче с Зарей в УПЛ

Предматчевая тренировка "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" продолжает терять очки в поединках украинской Премьер-лиги. Команда Марино Пушича провела поединок против "Зари", которой не сумела забить ни одного гола.

Большую часть матча "горняки" провели в большинстве, сообщает портал Новини.LIVE.

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В поединке 28-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграл с луганской "Зарей". Подопечные Марино Пушича сохраняли теоретические шансы на второе место, но должны были выигрывать все оставшиеся матчи. Для луганчан турнирная интрига закончилась уже давно, и команда играла без особого давления.

Марино Пушич перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что помешало "Шахтеру" победить

С первых минут "Шахтер" прогнозируемо завладел мячом, однако атакующие действия выглядели слишком предсказуемыми. Неожиданный поворот случился уже на 17-й минуте, когда защитник "Шахтера" Грам получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, "Заря" не сразу смогла перехватить инициативу, а "горняки" даже выглядели острее.

В первом тайме команды обменялись опасными моментами: "Шахтер" упустил два верных шанса, а удар Слесаря сотряс перекладину. Защитники луганского клуба нередко сами создавали себе проблемы, но на перерыв соперники ушли без голов. Казалось, что во втором тайме гости смогут дожать соперника, даже с игроком меньше.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил атаковать, но снова слабо выглядел в завершении. Кевин не реализовал выход один на один, а Будковский не попал в пустые ворота. Сумбур и потеря концентрации были заметны в действиях команды Пушича. "Заря" же проявила характер, играла активно и не пыталась просто удержать счет.

В итоге матч завершился нулевой ничьей, что стало серьезным ударом для амбиций "Шахтера". Теперь "Александрия" может досрочно гарантировать себе второе место, а "горнякам" придется задуматься о потерянных возможностях в концовке сезона.

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