Шахтар здивував непоказною грою в матчі із Зорею в УПЛ

Передматчеве тренування "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" продовжує втрачати очки в поєдинках української Прем'єр-ліги. Команда Маріно Пушича провела поєдинок проти "Зорі", якій не зуміла забити жодного гола.

Більшу частину матчу "гірники" провели в більшості, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У поєдинку 28-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зіграв із луганською "Зорею". Підопічні Маріно Пушича зберігали теоретичні шанси на друге місце, але повинні були вигравати всі матчі, що залишилися. Для луганчан турнірна інтрига закінчилася вже давно, і команда грала без особливого тиску.

Маріно Пушич перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що завадило "Шахтарю" перемогти

З перших хвилин "Шахтар" прогнозовано заволодів м'ячем, проте атакувальні дії виглядали занадто передбачуваними. Несподіваний поворот трапився вже на 17-й хвилині, коли захисник "Шахтаря" Грам отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. Попри чисельну перевагу, "Зоря" не одразу змогла перехопити ініціативу, а "гірники" навіть виглядали гостріше.

У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами: "Шахтар" змарнував два вірних шанси, а удар Слюсаря струсонув поперечину. Захисники луганського клубу нерідко самі створювали собі проблеми, але на перерву суперники пішли без голів. Здавалося, що в другому таймі гості зможуть дотиснути суперника, навіть із меншим гравцем.

Після перерви "Шахтар" продовжив атакувати, але знову слабко виглядав у завершенні. Кевін не реалізував вихід віч-на-віч, а Будківський не влучив у порожні ворота. Сумбур та втрата концентрації були помітні в діях команди Пушича. "Зоря" ж проявила характер, грала активно і не намагалася просто втримати рахунок.

У підсумку матч завершився нульовою нічиєю, що стало серйозним ударом для амбіцій "Шахтаря". Тепер "Олександрія" може достроково гарантувати собі друге місце, а "гірникам" доведеться задуматися про втрачені можливості наприкінці сезону.

Нагадаємо, дружина Руслана Ротаня натякнула на можливі зміни в його тренерській кар'єрі.

Керівництво донецького "Шахтаря" визначило основних претендентів на посаду головного тренера.

Один із претендентів на "Золотий м'яч" Рафінья поділився своєю думкою про те, хто заслуговує на трофей цього року.

Швидка втрата ваги — це реально, але для успіху важливо вибрати один із трьох простих способів наблизитися до ідеальної форми.