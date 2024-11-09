УАФ снова оштрафовал Шахтер из-за поведения футболистов

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкому "Шахтеру" снова придется заплатить штраф. Поводом для такого наказания стало поведение футболистов команды в украинской Премьер-лиге.

КДК УАФ вынес строгое решение по мотивам поединка 12 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

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В рамках 12 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 2:1. Однако после тяжелой победы действующий чемпионы УПЛ не появились в специально регламентированной зоне, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" получил штраф

Донецкий клуб понесет наказание за решение отказаться от общения с представителями прессы. Подобная ситуация с донецкой командой произошла уже не в первый раз. "Шахтер" заплатит 15 тысяч гривен за повторную неявку футболиста на флеш-интервью.

Победа над "Черноморцем" помогла "Шахтеру" вернуться на третью строчку в турнирной таблице УПЛ. В турнире продолжают лидировать "Александрия" и "Динамо", которые набрали одинаковое количество баллов.

В следующем матче "Шахтер" сыграет 10 ноября с луганской "Зарей".

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