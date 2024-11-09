УАФ знову оштрафував Шахтар через поведінку футболістів

Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецькому "Шахтарю" знову доведеться сплатити штраф. Приводом для такого покарання стала поведінка футболістів команди в українській Прем'єр-лізі.

КДК УАФ виніс суворе рішення з мотивів поєдинку 12-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт організації.

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У рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв одеський "Чорноморець" з рахунком 2:1. Однак після важкої перемоги чинні чемпіони УПЛ не з'явилися у спеціально регламентованій зоні, щоб відповісти на запитання журналістів.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" отримав штраф

Донецький клуб буде покараний за рішення відмовитися від спілкування з представниками преси. Подібна ситуація з донецькою командою сталася вже не вперше. "Шахтар" заплатить 15 тисяч гривень за повторне нез'явлення футболіста на флешінтерв'ю.

Перемога над "Чорноморцем" допомогла "Шахтарю" повернутися на третій рядок у турнірній таблиці УПЛ. У турнірі продовжують лідирувати "Олександрія" та "Динамо", які набрали однакову кількість балів.

У наступному матчі "Шахтар" зіграє 10 листопада з луганською "Зорею".

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