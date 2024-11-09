Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар знову оштрафували за поведінку гравців — про що йдеться arrow

Шахтар знову оштрафували за поведінку гравців — про що йдеться

9 листопада 2024 15:16
Станіслав Костюк - Редактор
УАФ знову оштрафував Шахтар через поведінку футболістів
Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Донецькому "Шахтарю" знову доведеться сплатити штраф. Приводом для такого покарання стала поведінка футболістів команди в українській Прем'єр-лізі.

КДК УАФ виніс суворе рішення з мотивів поєдинку 12-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте також:

У рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" обіграв одеський "Чорноморець" з рахунком 2:1. Однак після важкої перемоги чинні чемпіони УПЛ не з'явилися у спеціально регламентованій зоні, щоб відповісти на запитання журналістів.

Маріно Пушич
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" отримав штраф

Донецький клуб буде покараний за рішення відмовитися від спілкування з представниками преси. Подібна ситуація з донецькою командою сталася вже не вперше. "Шахтар" заплатить 15 тисяч гривень за повторне нез'явлення футболіста на флешінтерв'ю.

Перемога над "Чорноморцем" допомогла "Шахтарю" повернутися на третій рядок у турнірній таблиці УПЛ. У турнірі продовжують лідирувати "Олександрія" та "Динамо", які набрали однакову кількість балів.

У наступному матчі "Шахтар" зіграє 10 листопада з луганською "Зорею".

Нагадаємо, колишній голкіпер "гірників" Андрій Пятов розлучився з дружиною, стала відома причина розлучення пари.

Мадридський "Реал" може погодитись продати Андрія Луніна у відомий клуб за солідну суму.

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе вперше заговорив про те, що незадоволений своєю роллю у команді.

футбол УАФ ФК Шахтар спорт УПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:43 Відомий український боксер несподівано помер

15:39 Знають не всі українці — яку суму в доларах треба відкладати

15:34 Усміхнені та щасливі — Залужний зачарував мережу фото з дружиною

15:30 Грошова допомога на ремонт — як отримати

15:26 Миколаїв готує пункти обігріву та підтримки перед морозами

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

15:25 Повістка громадянину за кордоном — що робити у такій ситуації

15:11 П'ять ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні

15:00 Холостяк Терен підкорив соцмережі стильним образом — фото

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

15:43 Відомий український боксер несподівано помер

15:39 Знають не всі українці — яку суму в доларах треба відкладати

15:34 Усміхнені та щасливі — Залужний зачарував мережу фото з дружиною

15:30 Грошова допомога на ремонт — як отримати

15:26 Миколаїв готує пункти обігріву та підтримки перед морозами

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

15:25 Повістка громадянину за кордоном — що робити у такій ситуації

15:11 П'ять ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні

15:00 Холостяк Терен підкорив соцмережі стильним образом — фото

14:57 Сирський сказав скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд