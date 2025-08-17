Трансфер Кевина — стало известно, сколько готов заплатить Фулхэм

Кевин Лопес в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Английский "Фулхэм" продолжает активно бороться за подписание бразильского вингера "Шахтера" Кевина. Молодой футболист стал приоритетным трансфером для "дачников".

"Шахтер" отверг уже несколько предложений "Фулхэма", но британцы не собираются сдаваться, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Представители лондонцев намерены встретиться с агентами футболиста на следующей неделе. Они хотят достигнуть предварительной договоренности с самим бразильцем, после чего "Шахтер" получит улучшенное предложение по игроку.

Зачем "Фулхэму" Кевин

Ранее "горняки" дважды отклонили официальные предложения англичан. Сумма сделок не устроила донецкий клуб, который ожидает более весомого предложения за одного из своих ключевых игроков.

Переговоры не остановлены: стороны продолжат обсуждать детали возможного трансфера. Сам Кевин рассматривает переход в Англию как серьезный шаг для карьеры. Премьер-лига — одна из сильнейших лиг мира, и успешные выступления в ее составе могут приблизить игрока к вызову в национальную сборную Бразилии.

Кевин Лопес празднует гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Для "Фулхэма" бразильский вингер — долгосрочный проект. Его скорость и умение создавать моменты на фланге способны добавить команде атакующей остроты, а универсальность позволит тренеру гибко менять тактику.

Напомним, что в январе 2024 года "Шахтер" заплатил "Палмейрасу" 12 млн евро за Кевина.

