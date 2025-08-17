Відео
Шахтарю доведеться продати лідера проти своєї волі

Шахтарю доведеться продати лідера проти своєї волі

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 19:23
Трансфер Кевіна — стало відомо, скільки готовий заплатити Фулгем
Кевін Лопес у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Англійський "Фулхем" продовжує активно боротися за підписання бразильського вінгера "Шахтаря" Кевіна. Молодий футболіст став пріоритетним трансфером для "дачників".

"Шахтар" відкинув уже декілька пропозицій "Фулхема", але британці не збираються здаватися, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



Представники лондонців мають намір зустрітися з агентами футболіста наступного тижня. Вони хочуть досягти попередньої домовленості з самим бразильцем, після чого "Шахтар" отримає поліпшену пропозицію щодо гравця.

Навіщо "Фулгему" Кевін

Раніше "гірники" двічі відхилили офіційні пропозиції англійців. Сума угод не влаштувала донецький клуб, який очікує більш вагомої пропозиції за одного зі своїх ключових гравців.

Переговори не зупинені: сторони продовжать обговорювати деталі можливого трансферу. Сам Кевін розглядає перехід до Англії як серйозний крок для кар'єри. Прем'єр-ліга — одна з найсильніших ліг світу, і успішні виступи в її складі можуть наблизити гравця до виклику в національну збірну Бразилії.

Кевин Лопес
Кевін Лопес святкує гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Для "Фулхема" бразильський вінгер — довгостроковий проєкт. Його швидкість та вміння створювати моменти на фланзі здатні додати команді атакувальної гостроти, а універсальність дасть змогу тренеру гнучко змінювати тактику.

Нагадаємо, що в січні 2024 року "Шахтар" заплатив "Палмейрасу" 12 млн євро за Кевіна.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Кевін (футболіст) Фулгем
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
