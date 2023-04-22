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Безумный поединок в Полтаве: "Ворскла" и "Металлист" выдали шоу в 22 туре УПЛ

22 апреля 2023 15:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Безумный поединок в Полтаве — Ворскла и Металлист выдали шоу в 22 туре УПЛ
Эпизод матча с участием "Ворсклы" и "Металлиста". Фото: ФК "Ворскла"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Полтавская "Ворскла" и харьковский "Металлист" подарили болельщикам пять голов в рамках 22 тура УПЛ. Поединок получился достаточно эмоциональным, местами даже горячим. А победителем этой ожесточенной встречи стали хозяева.

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Четыре пенальти на двоих

"Ворскла" и "Металлист" выдали веселый поединок в Полтаве. Только в первом тайме команды пробивали четыре одиннадцатиметровых удара. Еще один пенальти хозяева реализовать не смогли.

Первыми счет открыли гости. Впрочем, уже на перерыв победителями ушли полтавчане — 3:1.

Во втором тайме харьковчане смогли сократить отставание до одного гола, но на большее не наиграли. В итоге — 3:2 — "Ворскла" берет три очка.

Ворскла
Игрок "Ворсклы" пробивает пенальти в ворота "Металлиста". Фото: ФК "Ворскла"

VBET лига. 22-й тур

22 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

"Ворскла" — "Металлист" — 3:2.

Голы: Таулян Сулейманов 26 (пен.), Таулян Сулейманов 45+1 (пен.), Фелипе Родригес 45+2 — Богдан Бойчук 9 (пен.), Юрий Романюк 82

"Ворскла": Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник, Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Рикардо Лопес 67), Фелипе Родригес.

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумец, Егор Картушов (Евгений Рязанцев 72), Егор Демченко (Сергей Панасенко 46), Богдан Бойчук (Роберто Коррал 58), Богдан Порох, Юрий Романюк, Чидомере (Максим Багачанский 46).

Предупреждения: Павел Исенко 8, Рикардо Лопес 79 — Богдан Порох 18, Александр Мизюк 26, Данило Ермолов 30, Егор Демченко 45, Богдан Бойчук 55, Андрей Ралюченко 86

Нереализованный пенальти: Таулян Сулейманов 30.

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