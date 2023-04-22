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Шалений двобій у Полтаві: "Ворскла" та "Металіст" видали шоу в 22 турі УПЛ

22 квітня 2023 15:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Шалений двобій у Полтаві — Ворскла та Металіст видали шоу в 22 турі УПЛ
Епізод матчу за участю "Ворскли" та "Металіста". Фото: ФК "Ворскла"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Полтавська "Ворскла" та харківський "Металіст" подарували вболівальникам аж п'ять голів в рамках 22 туру УПЛ. Поєдинок видався доволі емоційним, місцями навіть гарячим. А переможцем цієї запеклої зустрічі стали господарі. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Чотири пенальті на двох

"Ворскла" та "Металіст" видали веселий поєдинок в Полтаві. Лише у першиму таймі команди пробивали чотири одинадцятиметрових удари. Ще один пенальті господарі реалізувати не змогли. 

Першими рахунок відкрили гості. Втім, вже на перерву переможцями пішли полтавці — 3:1. 

У другому таймі харків'яни змогли скоротити відставання до одного голу, але на більше не спромоглися. У підсумку — 3:2 — "Ворскла" здобуває три очки. 

Ворскла
Гравець "Ворскли" пробиває пенальті у ворота "Металіста". Фото: ФК "Ворскла"

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22 квітня, Полтава, стадіон "Ворскла" ім. О.Бутовського

"Ворскла" — "Металіст" — 3:2. 

Голи: Таулян Сулейманов 26 (пен.), Таулян Сулейманов 45+1 (пен.), Феліпе Родрігес 45+2 — Богдан Бойчук 9 (пен.), Юрій Романюк 82

"Ворскла": Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Денис Олійник, Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Рікардо Лопес 67), Феліпе Родрігес. 

"Металіст": Данило Єрмолов, Олександр Мізюк, Андрій Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумець, Єгор Картушов (Євген Рязанцев 72), Єгор Демченко (Сергій Панасенко 46), Богдан Бойчук (Роберто Коррал 58), Богдан Порох, Юрій Романюк, Алекс Чідомере (Максим Багачанський 46). 

Попередження: Павло Ісенко 8, Рікардо Лопес 79 — Богдан Порох 18, Олександр Мізюк 26, Данило Єрмолов 30, Єгор Демченко 45, Богдан Бойчук 55, Андрій Ралюченко 86
Нереалізований пенальті: Таулян Сулейманов 30. 

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