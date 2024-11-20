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Шацких назвал желанного соперника сборной Украины в Лиге Наций

20 ноября 2024 15:21
Станислав Костюк - Редактор
Шацких объяснил, с кем сборная Украины сыграет в Лиге Наций
Футболисты сборной Украины после матча с Албанией. Фото: Reuters/Florion Goga
Станислав Костюк - Редактор

Сборная Украины финишировала на втором месте в турнирной таблице своего квартета в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва вышла в следующую стадию турнира. 

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких рассказал о потенциальных соперниках сборной Украины в интервью "Динамомании". 

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В пятницу, 22 ноября, состоится жеребьевка плей-офф Лиги Наций. В этот день сборная Украины узнает своего следующего соперника, с которым сыграет весной 2025 года. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Florion Goga

Шацких поделился мнением о сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва неоднозначно провели турнир в Лиге Наций, но победа нал Албанией в последнем туре позволила команде завоевать путевку в плей-офф. Новым противником "сине-желтых" могут стать команды Бельгии, Сербии, Шотландии или Венгрии. 

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких считает, что сборная Украины может обыграть любую из этих команд. Все потенциальные соперники обладают примерно равным классом. Они продемонстрировали, что могут ошибаться в любом матче. 

"Без разницы, кто станет соперником. Кто-то из этих команд немного сильнее, кто-то слабее. С Бельгией вообще что-то непонятное происходит, она провалила много матчей. До марта еще несколько месяцев и не ясно, что произойдет за это время", — заявил Шацких. 

Напомним, Артем Милевский назвал слабое звено в нынешней сборной Украины. 

Супруга бывшего вратаря донецкого "Шахтера" Юлия Пятова может эмигрировать из Украины вместе с детьми. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис честно ответил на вопрос о трансфере в команду еще одного легионера. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Максим Шацких

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