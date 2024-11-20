Шацких объяснил, с кем сборная Украины сыграет в Лиге Наций

Футболисты сборной Украины после матча с Албанией. Фото: Reuters/Florion Goga

Сборная Украины финишировала на втором месте в турнирной таблице своего квартета в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва вышла в следующую стадию турнира.

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких рассказал о потенциальных соперниках сборной Украины в интервью "Динамомании".

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В пятницу, 22 ноября, состоится жеребьевка плей-офф Лиги Наций. В этот день сборная Украины узнает своего следующего соперника, с которым сыграет весной 2025 года.

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Шацких поделился мнением о сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва неоднозначно провели турнир в Лиге Наций, но победа нал Албанией в последнем туре позволила команде завоевать путевку в плей-офф. Новым противником "сине-желтых" могут стать команды Бельгии, Сербии, Шотландии или Венгрии.

Бывший форвард "Динамо" Максим Шацких считает, что сборная Украины может обыграть любую из этих команд. Все потенциальные соперники обладают примерно равным классом. Они продемонстрировали, что могут ошибаться в любом матче.

"Без разницы, кто станет соперником. Кто-то из этих команд немного сильнее, кто-то слабее. С Бельгией вообще что-то непонятное происходит, она провалила много матчей. До марта еще несколько месяцев и не ясно, что произойдет за это время", — заявил Шацких.

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