Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шацьких назвав бажаного суперника збірної України у Лізі Націй arrow

Шацьких назвав бажаного суперника збірної України у Лізі Націй

20 листопада 2024 15:21
Станіслав Костюк - Редактор
Шацьких пояснив, із ким збірна України зіграє у Лізі Націй
Футболісти збірної України після матчу з Албанією Фото: Reuters/Florion Goga
Станіслав Костюк - Редактор

Збірна України фінішувала на другому місці у турнірній таблиці свого квартету у Лізі Націй. Команда Сергія Реброва кваліфікувалась у наступну стадію турніру.

Колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких розповів про потенційних суперників збірної України в інтерв'ю "Динамоманії".

Читайте також:

У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться жеребкування плей-офф Ліги Націй. Цього дня збірна України дізнається про свого наступного суперника, з яким зіграє навесні 2025 року.

Микола Матвієнко
Микола Матвієнко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Florion Goga

Шацьких поділився думкою про збірну України

Підопічні Сергія Реброва неоднозначно провели турнір у Лізі Націй, але перемога Албанією в останньому турі дозволила команді здобути путівку до плей-офф. Новим противником "синьо-жовтих" можуть стати команди Бельгії, Сербії, Шотландії чи Угорщини.

Колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких вважає, що збірна України може обіграти будь-яку з цих команд. Усі потенційні суперники мають приблизно рівний клас. Вони продемонстрували, що можуть помилятися у будь-якому матчі.

"Без різниці, хто стане суперником. Хтось із цих команд трохи сильніший, хтось слабший. З Бельгією взагалі щось незрозуміле відбувається, вона провалила багато матчів. До березня ще кілька місяців і не ясно, що станеться за цей час", — заявив Шацьких.

Нагадаємо, Артем Мілевський назвав слабку ланку у нинішній збірній України.

Дружина колишнього воротаря донецького "Шахтаря" Юлія Пятова може емігрувати з України разом із дітьми.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс чесно відповів на питання про трансфер до команди ще одного легіонера.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Максим Шацьких

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:43 В Україні змінились ціни на картоплю — скільки коштує

15:39 У МЗС відреагували на закриття іноземних посольств в Україні

15:32 Посольство Казахстану звернулось до своїх громадян в Україні

15:29 Безпека електропідстанцій на Одещині — перевірять депутати

15:25 Не дають довідку про обставини поранення — як діяти далі

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:16 Ядерна зброя, Трамп та ШІ — що чекає на світ у 2025 році

15:14 Шлюбний контракт — кому він потрібен та що вирішує

15:04 За російську мову можуть оштрафувати — що треба знати українцям

15:00 Незаконна приватизація в центрі Львова — рішення суду

14:55 Психологічно-інформаційна атака РФ — у ГУР зробили заяву

15:43 В Україні змінились ціни на картоплю — скільки коштує

15:39 У МЗС відреагували на закриття іноземних посольств в Україні

15:32 Посольство Казахстану звернулось до своїх громадян в Україні

15:29 Безпека електропідстанцій на Одещині — перевірять депутати

15:25 Не дають довідку про обставини поранення — як діяти далі

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:16 Ядерна зброя, Трамп та ШІ — що чекає на світ у 2025 році

15:14 Шлюбний контракт — кому він потрібен та що вирішує

15:04 За російську мову можуть оштрафувати — що треба знати українцям

15:00 Незаконна приватизація в центрі Львова — рішення суду

14:55 Психологічно-інформаційна атака РФ — у ГУР зробили заяву

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо