Шацьких пояснив, із ким збірна України зіграє у Лізі Націй

Футболісти збірної України після матчу з Албанією Фото: Reuters/Florion Goga

Збірна України фінішувала на другому місці у турнірній таблиці свого квартету у Лізі Націй. Команда Сергія Реброва кваліфікувалась у наступну стадію турніру.

Колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких розповів про потенційних суперників збірної України в інтерв'ю "Динамоманії".

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У п'ятницю, 22 листопада, відбудеться жеребкування плей-офф Ліги Націй. Цього дня збірна України дізнається про свого наступного суперника, з яким зіграє навесні 2025 року.

Микола Матвієнко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Florion Goga

Шацьких поділився думкою про збірну України

Підопічні Сергія Реброва неоднозначно провели турнір у Лізі Націй, але перемога Албанією в останньому турі дозволила команді здобути путівку до плей-офф. Новим противником "синьо-жовтих" можуть стати команди Бельгії, Сербії, Шотландії чи Угорщини.

Колишній форвард "Динамо" Максим Шацьких вважає, що збірна України може обіграти будь-яку з цих команд. Усі потенційні суперники мають приблизно рівний клас. Вони продемонстрували, що можуть помилятися у будь-якому матчі.

"Без різниці, хто стане суперником. Хтось із цих команд трохи сильніший, хтось слабший. З Бельгією взагалі щось незрозуміле відбувається, вона провалила багато матчів. До березня ще кілька місяців і не ясно, що станеться за цей час", — заявив Шацьких.

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