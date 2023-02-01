Георгий Бущан получил новую травму и не поможет Динамо в ближайшие недели

Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан снова получил повреждение. Он выбыл из строя на срок до двух месяцев.
О характере травмы опытного вратаря сообщил официальный сайт киевского "Динамо".
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28-летний Георгий Бущан в очередной раз оказался в лазарете. Голкипер "Динамо" будет прооперирован и не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Одного из ветеранов "бело-синих" готовят к удалению межпозвоночной грыжи.
Когда Бущан вернется в строй?
В клубе прогнозируют, что основной вратарь снова сможет вернуться в строй примерно через четыре или шесть недель. В худшем случае его восстановление может затянуться на месяц.
Георгий Бущан пропустил первые контрольные спарринги "Динамо" на турецком сборе. Причиной стало воспаление "ахиллового" сухожилия. Врачи порекомендовали вратарю не ждать конца сезона и как можно быстрее перенести операцию.
В сезоне 2022/23 Георгий Бущан отыграл за "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. В пяти случаях ему удавалось сохранять ворота в неприкосновенности. В общей сложности вратарь пропустил 17 голов.
Прошлой осенью голкипер уже пропустил два месяца из-за другой травмы. Ситуация усугубляется тем, что у Дениса Бойко тоже продолжается восстановительный процесс. В ворота "Динамо" может вернуться молодой Руслан Нещерет.
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