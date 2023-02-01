Георгий Бущан получил новую травму и не поможет Динамо в ближайшие недели

Врачи убедили вратаря согласиться на срочную операцию

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан снова получил повреждение. Он выбыл из строя на срок до двух месяцев.

О характере травмы опытного вратаря сообщил официальный сайт киевского "Динамо".

28-летний Георгий Бущан в очередной раз оказался в лазарете. Голкипер "Динамо" будет прооперирован и не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Одного из ветеранов "бело-синих" готовят к удалению межпозвоночной грыжи.

Когда Бущан вернется в строй?

В клубе прогнозируют, что основной вратарь снова сможет вернуться в строй примерно через четыре или шесть недель. В худшем случае его восстановление может затянуться на месяц.

Георгий Бущан пропустил первые контрольные спарринги "Динамо" на турецком сборе. Причиной стало воспаление "ахиллового" сухожилия. Врачи порекомендовали вратарю не ждать конца сезона и как можно быстрее перенести операцию.

В сезоне 2022/23 Георгий Бущан отыграл за "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. В пяти случаях ему удавалось сохранять ворота в неприкосновенности. В общей сложности вратарь пропустил 17 голов.

Прошлой осенью голкипер уже пропустил два месяца из-за другой травмы. Ситуация усугубляется тем, что у Дениса Бойко тоже продолжается восстановительный процесс. В ворота "Динамо" может вернуться молодой Руслан Нещерет.

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес провел первый поединок за свою новую команду. Ей стала сборная, составленная из заключенных каталонской тюрьмы.