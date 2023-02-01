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Еще один голкипер киевского "Динамо" получил травму: кто встанет на ворота

1 февраля 2023 21:23
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Георгий Бущан получил новую травму и не поможет Динамо в ближайшие недели
Врачи убедили вратаря согласиться на срочную операцию
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан снова получил повреждение. Он выбыл из строя на срок до двух месяцев. 

О характере травмы опытного вратаря сообщил официальный сайт киевского "Динамо". 

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28-летний Георгий Бущан в очередной раз оказался в лазарете. Голкипер "Динамо" будет прооперирован и не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Одного из ветеранов "бело-синих" готовят к удалению межпозвоночной грыжи. 

Когда Бущан вернется в строй? 

В клубе прогнозируют, что основной вратарь снова сможет вернуться в строй примерно через четыре или шесть недель. В худшем случае его восстановление может затянуться на месяц. 

Георгий Бущан

Георгий Бущан пропустил первые контрольные спарринги "Динамо" на турецком сборе. Причиной стало воспаление "ахиллового" сухожилия. Врачи порекомендовали вратарю не ждать конца сезона и как можно быстрее перенести операцию. 

В сезоне 2022/23 Георгий Бущан отыграл за "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. В пяти случаях ему удавалось сохранять ворота в неприкосновенности. В общей сложности вратарь пропустил 17 голов. 

Прошлой осенью голкипер уже пропустил два месяца из-за другой травмы. Ситуация усугубляется тем, что у Дениса Бойко тоже продолжается восстановительный процесс. В ворота "Динамо" может вернуться молодой Руслан Нещерет. 

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом. 

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес провел первый поединок за свою новую команду. Ей стала сборная, составленная из заключенных каталонской тюрьмы. 

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