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Ще один голкіпер київського "Динамо" отримав травму: хто встане на ворота

1 лютого 2023 21:23
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Георгій Бущан отримав нову травму і не допоможе Динамо найближчими тижнями
Лікарі переконали воротаря погодитись на термінову операцію
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Георгій Бущан знову зазнав пошкодження. Він вибув з ладу терміном до двох місяців.

Про характер травми досвідченого воротаря повідомив офіційний сайт київського "Динамо".

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28-річний Георгій Бущан вкотре опинився у лазареті. Голкіпера "Динамо" буде прооперовано і не зможе допомогти своїй команді найближчим часом. Одного з ветеранів "біло-синіх" готують до вилучення міжхребцевої грижі.

Коли Бущан повернеться до ладу?

У клубі прогнозують, що основний воротар знову зможе повернутися до ладу приблизно через чотири чи шість тижнів. У найгіршому випадку його відновлення може затягтися на місяць.

Георгій Бущан

Георгій Бущан пропустив перші контрольні спаринги "Динамо" на турецькому зборі. Причиною стало запалення "ахілового" сухожилля. Лікарі порекомендували воротареві не чекати кінця сезону і якнайшвидше перенести операцію.

У сезоні 2022/23 Георгій Бущан відіграв за "Динамо" 13 поєдинків у всіх турнірах. У п'яти випадках йому вдавалося зберігати ворота у недоторканності. Загалом воротар пропустив 17 голів.

Минулої осені голкіпер уже пропустив два місяці через іншу травму. Ситуація посилюється тим, що у Дениса Бойка також триває відновлювальний процес. У ворота "Динамо" може повернутися молодий Руслан Нещерет.

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