Хлань уходит из польской Лехии в известный турецкий клуб

Максим Хлань в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/max.khlan/

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань согласовал условия перехода в стамбульский "Эюпспор". Сделка предусматривает аренду с опцией выкупа.

Хлань ранее выступал за польскую "Лехию", которую называют самой украинской командой Польши, сообщил в соцсети X турецкий журналист Эртан Сузгун.

Реклама

Читайте также:

Максим Хлань принял решение не продлевать контракт с "Лехией" несмотря на стабильное выступление: в сезоне 2024/2025 он стал одним из лидеров команды из чемпионата Польши.

Максим Хлань в "Лехии". Фото: instagram.com/max.khlan/

Интересным фактом стало участие в переговорах бывшего лидера "Шахтера" Тараса Степаненко, который работал в "Эюпспоре" ассистентом Арды Турана. Именно его присутствие и репутация стали решающим аргументом для Хланя: "человек, которого он уважает и доверяет" — ключевой фактор перехода.

Что известно о новой команде Хланя

"Эюпспор" — один из турецких клубов, которые связаны с Украиной. Бывший наставник команды Арда Туран, назначен главным тренером "Шахтера". Ранее в клуб пришел бывший капитан "горняков" Тарас Степаненко, теперь в нем будет играть Максим Хлань.

Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Екатерина Усика показала кадры жаркой фотосессии в живописном районе Киева.

Юлия Левченко затмила красотой конкуренток в борьбе за подиум на этапах Бриллиантовой лиги.

Драка на тренировке киевского "Динамо" может негативно повлиять на атмосферу в команде.

Чемпионы Украины проведут за границей больше месяца из-за проблем с логистикой.