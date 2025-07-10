Хлань уходит из польской Лехии в известный турецкий клуб

Еще один игрок сборной Украины будет выступать в турецком клубе
Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань согласовал условия перехода в стамбульский "Эюпспор". Сделка предусматривает аренду с опцией выкупа.
Хлань ранее выступал за польскую "Лехию", которую называют самой украинской командой Польши, сообщил в соцсети X турецкий журналист Эртан Сузгун.
Максим Хлань принял решение не продлевать контракт с "Лехией" несмотря на стабильное выступление: в сезоне 2024/2025 он стал одним из лидеров команды из чемпионата Польши.
Интересным фактом стало участие в переговорах бывшего лидера "Шахтера" Тараса Степаненко, который работал в "Эюпспоре" ассистентом Арды Турана. Именно его присутствие и репутация стали решающим аргументом для Хланя: "человек, которого он уважает и доверяет" — ключевой фактор перехода.
Что известно о новой команде Хланя
"Эюпспор" — один из турецких клубов, которые связаны с Украиной. Бывший наставник команды Арда Туран, назначен главным тренером "Шахтера". Ранее в клуб пришел бывший капитан "горняков" Тарас Степаненко, теперь в нем будет играть Максим Хлань.
Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.
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