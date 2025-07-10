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Главная Спорт Еще один игрок сборной Украины будет выступать в турецком клубе

Еще один игрок сборной Украины будет выступать в турецком клубе

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:01
Хлань уходит из польской Лехии в известный турецкий клуб
Максим Хлань в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/max.khlan/

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань согласовал условия перехода в стамбульский "Эюпспор". Сделка предусматривает аренду с опцией выкупа.

Хлань ранее выступал за польскую "Лехию", которую называют самой украинской командой Польши, сообщил в соцсети X турецкий журналист Эртан Сузгун.

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Максим Хлань принял решение не продлевать контракт с "Лехией" несмотря на стабильное выступление: в сезоне 2024/2025 он стал одним из лидеров команды из чемпионата Польши. 

Максим Хлань
Максим Хлань в "Лехии". Фото: instagram.com/max.khlan/

Интересным фактом стало участие в переговорах бывшего лидера "Шахтера" Тараса Степаненко, который работал в "Эюпспоре" ассистентом Арды Турана. Именно его присутствие и репутация стали решающим аргументом для Хланя: "человек, которого он уважает и доверяет" — ключевой фактор перехода.

Что известно о новой команде Хланя

"Эюпспор" — один из турецких клубов, которые связаны с Украиной. Бывший наставник команды Арда Туран, назначен главным тренером "Шахтера". Ранее в клуб пришел бывший капитан "горняков" Тарас Степаненко, теперь в нем будет играть Максим Хлань.

Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни. 

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спорт футбол Футбол трансферы молодежная сборная Украины Максим Хлань
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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