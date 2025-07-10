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Ще один гравець збірної України виступатиме в турецькому клубі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:01
Хлань іде з польської Лехії у відомий турецький клуб
Максим Хлань у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/max.khlan/

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань погодив умови переходу в стамбульський "Еюпспор". Угода передбачає оренду з опцією викупу.

Хлань раніше виступав за польську "Лехію", яку називають найбільш українською командою Польщі, повідомив у соцмережі X турецький журналіст Ертан Сузгун.

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Максим Хлань ухвалив рішення не продовжувати контракт із "Лехією" попри стабільний виступ: у сезоні 2024/2025 він став одним із лідерів команди з чемпіонату Польщі.

Максим Хлань
Максим Хлань у "Лехії". Фото: instagram.com/max.khlan/

Цікавим фактом стала участь у переговорах колишнього лідера "Шахтаря" Тараса Степаненка, який працював в "Еюпспорі" асистентом Арди Турана. Саме його присутність та репутація стали вирішальним аргументом для Хланя: "людина, яку він поважає та довіряє" — ключовий фактор переходу.

Що відомо про нову команду Хланя

"Еюпспор" — один із турецьких клубів, які пов'язані з Україною. Колишній наставник команди Арда Туран, призначений головним тренером "Шахтаря". Раніше в клуб прийшов колишній капітан "гірників" Тарас Степаненко, тепер у ньому гратиме Максим Хлань.

Офіційне підтвердження трансферу очікується найближчими днями.

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спорт футбол Футбол трансфери молодіжна збірна України Максим Хлань
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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