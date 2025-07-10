Хлань іде з польської Лехії у відомий турецький клуб

Максим Хлань у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/max.khlan/

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань погодив умови переходу в стамбульський "Еюпспор". Угода передбачає оренду з опцією викупу.

Хлань раніше виступав за польську "Лехію", яку називають найбільш українською командою Польщі, повідомив у соцмережі X турецький журналіст Ертан Сузгун.

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Максим Хлань у "Лехії". Фото: instagram.com/max.khlan/

Цікавим фактом стала участь у переговорах колишнього лідера "Шахтаря" Тараса Степаненка, який працював в "Еюпспорі" асистентом Арди Турана. Саме його присутність та репутація стали вирішальним аргументом для Хланя: "людина, яку він поважає та довіряє" — ключовий фактор переходу.

Що відомо про нову команду Хланя

"Еюпспор" — один із турецьких клубів, які пов'язані з Україною. Колишній наставник команди Арда Туран, призначений головним тренером "Шахтаря". Раніше в клуб прийшов колишній капітан "гірників" Тарас Степаненко, тепер у ньому гратиме Максим Хлань.

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