Таловеров в Плимуте — известны условия трансфера

Максим Таловеров на разминке. Фото: instagram.com/tal.04/

Защитник австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров перешел в английский "Плимут". Футболист сборной Украины успешно прошел медицинское обследование в команде, которая стремиться выйти в АПЛ.

Таловеров сможет дебютировать в составе "пилигримов" уже в феврале, сообщает портал Новини.LIVE.

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Максим Таловеров в новом клубе. Фото: ФК "Плимут"

Детали контракта Таловерова

"Пилигримы" заинтересовались 24-летним футболистом несколько недель назад. Руководство английского клуба быстро договорилось о трансфере с ЛАСКом, за который молодой защитник сыграл всего 25 матчей.

Таловеров подписал с "Плимутом" соглашение на 3,5 года. Финансовые условия сделки не известны. По информации английских журналистов, "пилигримы" заплатили за игрока сборной Украины не менее 2,4 млн евро.

Команда, которую возглавляет Мирон Муслич, ставила целью борьбу за выход в АПЛ. Однако после 28 туров в Чемпионшипе она занимает последнее место в турнирной таблице.

В субботу, 1 февраля, "Плимут" сыграет с "Вест Бромвичем", а в следующем воскресенье "пилигримов" ждет противостояние с "Ливерпулем" в Кубке Англии.

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