Таловєров у Плімуті — відомі умови трансферу

Максим Таловєров на розминці. Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров перейшов до англійського "Плімута". Футболіст збірної України успішно пройшов медичне обстеження в команді, яка прагне вийти в АПЛ.

Таловєров зможе дебютувати у складі "пілігримів" уже в лютому, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вихованець донецького "Шахтаря" Максим Таловєров знову змінив клуб. Друг Михайла Мудрика теж переїхав до Англії. Щоправда, йдеться про клуб не з АПЛ. "Плімут", який запропонував українцеві контракт, виступає в Чемпіоншипі.

Максим Таловєров у новому клубі. Фото: ФК "Плімут"

Деталі контракту Таловєрова

"Пілігрими" зацікавилися 24-річним футболістом кілька тижнів тому. Керівництво англійського клубу швидко домовилося про трансфер із ЛАСКом, за який молодий захисник зіграв лише 25 матчів.

Таловєров підписав із "Плімутом" угоду на 3,5 роки. Фінансові умови угоди не відомі. За інформацією англійських журналістів, "пілігрими" заплатили за гравця збірної України щонайменше 2,4 млн євро.

Команда, яку очолює Мирон Муслич, ставила за мету боротьбу за вихід в АПЛ. Однак після 28 турів у Чемпіоншипі вона посідає останнє місце в турнірній таблиці.

У суботу, 1 лютого, "Плімут" зіграє з "Вест Бромвічем", а наступної неділі на "пілігримів" чекає протистояння з "Ліверпулем" у Кубку Англії.

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