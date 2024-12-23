Бывший футболист Динамо может перейти в испанский Вильярреал

Болельщики Вильярреала во время матча. Фото: instagram.com/villarrealcf/

В чемпионате Испании по футболу может дебютировать украинской вратарь. Местный "Вильярреал" готовит трансфер бывшего игрока киевского "Динамо".

Ярослав Троицкий может сменить Польшу на Испанию, сообщает Legioners.ua.

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Молодой 19-летний вратарь Ярослав Троицкий ведет переговоры с руководством "Вильярреала". Последним клубом в карьере игрока был польский "ГКС Катовице". Контракт украинца с "желтой субмариной" может быть подписан уже в январе 2025 года.

Ярослав Троицкий. Фото: Telegram

Что известно о Троицком

Украинский голкипер в разное время проходил обучение в академиях сразу трех известных клубов. Это киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист".

После начала полномасштабной войны в Украине Троицкий переехал в Европу, где вскоре подписал контракт с польским клубом "ГКС Катовице". На футболиста обратил внимание "Вильярреал". Ярослав может перейти в эту команду и выступать за молодежный состав "желтой субмарины".

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