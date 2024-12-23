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Еще один украинский футболист будет выступать в Испании

23 декабря 2024 13:42
Станислав Костюк - Редактор
Бывший футболист Динамо может перейти в испанский Вильярреал
Болельщики Вильярреала во время матча. Фото: instagram.com/villarrealcf/
Станислав Костюк - Редактор

В чемпионате Испании по футболу может дебютировать украинской вратарь. Местный "Вильярреал" готовит трансфер бывшего игрока киевского "Динамо".

Ярослав Троицкий может сменить Польшу на Испанию, сообщает Legioners.ua.

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Молодой 19-летний вратарь Ярослав Троицкий ведет переговоры с руководством "Вильярреала". Последним клубом в карьере игрока был польский "ГКС Катовице". Контракт украинца с "желтой субмариной" может быть подписан уже в январе 2025 года. 

Ярослав Троицкий
Ярослав Троицкий. Фото: Telegram

Что известно о Троицком 

Украинский голкипер в разное время проходил обучение в академиях сразу трех известных клубов. Это киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист". 

После начала полномасштабной войны в Украине Троицкий переехал в Европу, где вскоре подписал контракт с польским клубом "ГКС Катовице". На футболиста обратил внимание "Вильярреал". Ярослав может перейти в эту команду и выступать за молодежный состав "желтой субмарины". 

Напомним, киевское "Динамо" в ближайшее время отпустит одного из легионеров в известный клуб. 

Боксер Виктор Постол поделился подробностями того, как на его дом упал российский беспилотник. 

Норвежец Эрлинг Холанн объяснил, почему перестал забивать голы за "Манчестер Сити". 

Лидером сборной Украины заинтересовался известный клуб — готовится трансфер. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Футбол трансферы Вильярреал

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