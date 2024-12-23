Колишній футболіст Динамо може перейти до іспанського Вільярреалу

Вболівальники Вільяреала під час матчу. Фото: instagram.com/villarrealcf/

У чемпіонаті Іспанії з футболу може дебютувати український воротар. Місцевий "Вільярреал" готує трансфер колишнього гравця київського "Динамо".

Ярослав Троїцький може змінити Польщу на Іспанію, повідомляє Legioners.ua.

Читайте також:

Молодий 19-річний воротар Ярослав Троїцький веде переговори із керівництвом "Вільярреалу". Останнім клубом у кар'єрі гравця був польський "ГКС Катовіце". Контракт українця із "жовтою субмариною" може бути підписаний вже у січні 2025 року.

Ярослав Троїцький. Фото: Telegram

Що відомо про Троїцького

Український голкіпер у різний час проходив навчання в академіях одразу трьох відомих клубів. Це київське "Динамо", донецький "Шахтар" та харківський "Металіст".

Після початку повномасштабної війни в Україні Троїцький переїхав до Європи, де невдовзі підписав контракт із польським клубом "ГКС Катовіце". На футболіста звернув увагу "Вільярреал". Ярослав може перейти в цю команду та виступати за молодіжний склад "жовтої субмарини".

Нагадаємо, київське "Динамо" найближчим часом відпустить одного із легіонерів у відомий клуб.

Боксер Віктор Постол поділився подробицями того, як на його будинок упав російський безпілотник.

Норвежець Ерлінг Голанн пояснив, чому перестав забивати голи за "Манчестер Сіті".

Лідером збірної України зацікавився відомий клуб — готується трансфер.