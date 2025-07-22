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Главная Спорт Еще один украинский футбольный клуб может навсегда исчезнуть

Еще один украинский футбольный клуб может навсегда исчезнуть

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:02
Почему Минай может исчезнуть и кто его заменит в Первой лиге
Футболисты ФК "Минай". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Украинский футбольный клуб "Минай" официально объявил о приостановке участия в Первой лиге Украины на сезон-2025/26. Решение связано с серьезными финансовыми трудностями, которые команда не смогла преодолеть в межсезонье.

Руководство клуба заявило, что "берет паузу" и надеется в будущем вернуться на профессиональный уровень, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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"Минай" выразил благодарность болельщикам и партнерам за поддержку в непростое время. Вакансия главного тренера также остается открытой. Евгений Калиниченко покинул клуб в июле, и с тех пор имя нового наставника так и не объявлено. 

Минай
Игроки ФК "Минай" празднуют гол. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Кто заменит "Минай" в Первой лиге

По регламенту, место Миная в турнире займет "Металлург" из Запорожья — команда, которая не смогла сохранить прописку в плей-офф, но теперь получает второй шанс.

Ранее ходили слухи о возможном объединении Миная с ФК "Ужгород", но этот вариант не подтвердился, и ужгородский клуб остается во Второй лиге. Таким образом, "Минай" уходит в паузу, оставив после себя тревожный сигнал для всего украинского футбола. 

Напомним, стало известно, почему Александр Усик почти везде носит с собой мягкую игрушку в виде осла. 

Илья Забарный может перейти в "ПСЖ" до конца июля, французы улучшают предложение по защитнику.

В житомирском "Полесье" появится футболист, с которым Руслан Ротань уже работал в "Александрии". 

скандал спорт футбол Минай Первая лига
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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