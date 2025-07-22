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Ще один український футбольний клуб може назавжди зникнути

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:02
Чому Минай може зникнути та хто його замінить у Першій лізі
Футболісти ФК "Минай". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Український футбольний клуб "Минай" офіційно оголосив про припинення участі в Першій лізі України на сезон-2025/26. Рішення пов'язане із серйозними фінансовими труднощами, які команда не змогла подолати в міжсезоння.

Керівництво клубу заявило, що "бере паузу" та сподівається в майбутньому повернутися на професійний рівень, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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"Минай" висловив подяку вболівальникам і партнерам за підтримку в непростий час. Вакансія головного тренера також залишається відкритою. Євген Калиниченко залишив клуб у липні, і відтоді ім'я нового наставника так й не оголошено.

Минай
Гравці ФК "Минай" святкують гол. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Хто замінить "Минай" у Першій лізі

За регламентом, місце Миная в турнірі посяде "Металург" із Запоріжжя — команда, яка не змогла зберегти прописку в плей-оф, але тепер отримує другий шанс.

Раніше ходили чутки про можливе об'єднання Миная з ФК "Ужгород", але цей варіант не підтвердився, і ужгородський клуб залишається у Другій лізі. Таким чином, "Минай" йде в паузу, залишивши після себе тривожний сигнал для всього українського футболу.

Нагадаємо, стало відомо, чому Олександр Усик майже скрізь носить із собою м'яку іграшку у вигляді віслюка.

Ілля Забарний може перейти в "ПСЖ" до кінця липня, французи покращують пропозицію щодо захисника.

У житомирському "Поліссі" з'явиться футболіст, з яким Руслан Ротань уже працював в "Олександрії".

скандал спорт футбол Минай Перша ліга
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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