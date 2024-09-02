Паралимпиада-2024 — Украина завоевала еще восемь наград

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинские спортсмены 1 сентября, в четвертый соревновательный день Паралимпиады в Париже, получили еще восемь наград. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов и заявил, что они вдохновляют наше государство.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram в понедельник, 2 сентября, и показал видео.

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По словам Зеленского, вчера, в четвертый соревновательный день Паралимпиады в Париже, украинские спортсмены получили еще восемь наград. Среди них две золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей.

Так, известно, что золотые награды у Оксаны Зубковской (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T12) и Михаила Сербина (плавание, 100 м, спина, класс S11).

"Серебро" завоевал Роман Полянский (академическая гребли, парные одиночки, класс PR1).

Бронзовые призеры — Евгений Богодайко (плавание, 100 м, брасс, класс SB6), Артем Колинько (боча, класс BC4), Данило Чуфаров (плавание, 100 м, спина, класс S11), Данило Семенихин (плавание, 100 м, брасс, класс SB5) и Анна Гонтарь (плавание, 100 м, брасс, класс SB5).

"Спасибо спортсменам, тренерам и всем, кто работает с нашей командой. Каждый успех украинцев и украинок вдохновляет все наше государство", — подчеркнул Зеленский.

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