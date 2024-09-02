Паралімпіада-2024 — Україна виборола ще вісім нагород

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Українські спортсмени 1 вересня, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, здобули ще вісім нагород. Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам та заявив, що вони надихають нашу державу.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram у понеділок, 2 вересня, та показав відео.

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За словами Зеленського, вчора, у четвертий змагальний день Паралімпіади в Парижі, українські спортсмени здобули ще вісім нагород. Серед них дві золоті, одна срібна та п'ять бронзових медалей.

Так, відомо, що золоті нагороди в Оксани Зубковської (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12) та Михайла Сербіна (плавання, 100 м, спина, клас S11).

"Срібло" завоював Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1).

Бронзові призери — Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5) та Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5).

"Дякую спортсменам, тренерам й усім, хто працює з нашою командою. Кожен успіх українців і українок надихає всю нашу державу", — наголосив Зеленський.

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