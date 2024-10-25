Щенсный объяснил, почему не играет за Барселону

Войцех Щенсный на тренировке. Фото: Reuters/Albert Gea

Голкипер каталонской "Барселоны" Войцех Щенсный не сыграет в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала". Польский футболист объяснил, почему до сих пор не дебютировал в составе "сине-гранатовых".

Щенсный рассказал, что некоторые футболисты "Барселоны" услышали о нем совсем недавно, сообщает Marca.

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Вратарь Войцех Щенсный перешел в "Барселону" посреди нынешнего сезона. Он возобновил карьеру из-за того, что Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму. Польский голкипер еще не успел дебютировать в составе "сине-гранатовых". Он считает такое развитие событий справедливым.

Войцех Щенсный с памятным знаком в сборной Польши. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Что Щенсный сказал о "Барселоне"

В 11 туре чемпионата Испании каталонцы сыграют в Мадриде с "Реалом". Защищать ворота "Барселоны" будет Иньяки Пенья, который стал основным голкипером после травмы тер Штегена. Щенсный не возражает против этого решения тренерского штаба.

Польский голкипер считает, что именно Пенья должен сыграть в "Эль Класико" с "Реалом", поскольку этот вратарь не подвел "Барселону" в сложный для клуба момент. Молодой футболист заявил шанс проявить себя.

На месте тренера "Барселоны" Щенсный тоже не поставил бы себя в основной состав. Ветерану необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму, наладить взаимопонимание с другими футболистами. Многие из них ничего не знали о поляке, пока он не подписал контракт с "Барселоной".

"Эль Класико" пройдет в субботу, 26 октября.

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