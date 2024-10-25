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Щенсный объяснил, почему не играет в Барселоне

25 октября 2024 19:07
Станислав Костюк - Редактор
Щенсный объяснил, почему не играет за Барселону
Войцех Щенсный на тренировке. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер каталонской "Барселоны" Войцех Щенсный не сыграет в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала". Польский футболист объяснил, почему до сих пор не дебютировал в составе "сине-гранатовых".

Щенсный рассказал, что некоторые футболисты "Барселоны" услышали о нем совсем недавно, сообщает Marca

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Вратарь Войцех Щенсный перешел в "Барселону" посреди нынешнего сезона. Он возобновил карьеру из-за того, что Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму. Польский голкипер еще не успел дебютировать в составе "сине-гранатовых". Он считает такое развитие событий справедливым. 

Войцех Щенсный
Войцех Щенсный с памятным знаком в сборной Польши. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Что Щенсный сказал о "Барселоне" 

В 11 туре чемпионата Испании каталонцы сыграют в Мадриде с "Реалом". Защищать ворота "Барселоны" будет Иньяки Пенья, который стал основным голкипером после травмы тер Штегена. Щенсный не возражает против этого решения тренерского штаба. 

Польский голкипер считает, что именно Пенья должен сыграть в "Эль Класико" с "Реалом", поскольку этот вратарь не подвел "Барселону" в сложный для клуба момент. Молодой футболист заявил шанс проявить себя. 

На месте тренера "Барселоны" Щенсный тоже не поставил бы себя в основной состав. Ветерану необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму, наладить взаимопонимание с другими футболистами. Многие из них ничего не знали о поляке, пока он не подписал контракт с "Барселоной". 

"Эль Класико" пройдет в субботу, 26 октября. 

Напомним, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". 

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спорт Войцех Щенсный футбол Испанская Ла Лига Барселона

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