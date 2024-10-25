Щенсний пояснив, чому не грає за Барселону

Войцех Щенсний на тренуванні. Фото: Reuters/Albert Gea

Голкіпер каталонської "Барселони" Войцех Щенсний не зіграє у матчі чемпіонату Іспанії проти мадридського "Реала". Польський футболіст пояснив, чому досі не дебютував у складі "синьо-гранатових".

Щенсний розповів, що деякі футболісти "Барселони" почули про нього лише нещодавно, повідомляє Marca.

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Воротар Войцех Щенсний перейшов до "Барселони" посеред нинішнього сезону. Він відновив кар'єру через те, що Марк-Андре тер Штеген зазнав тяжкої травми. Польський голкіпер ще не встиг дебютувати у складі "синьо-гранатових". Він вважає такий розвиток подій справедливим.

Войцех Щенсний із пам'ятним знаком у збірній Польщі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Що Щенсний сказав про "Барселону"

В 11-му турі чемпіонату Іспанії каталонці зіграють у Мадриді з "Реалом". Захищатиме ворота "Барселони" Іньякі Пенья, який став основним голкіпером після травми тер Штегена. Щенсний не заперечує цього рішення тренерського штабу.

Польський голкіпер вважає, що саме Пенья має зіграти в "Ель Класико" з "Реалом", оскільки цей воротар не підвів "Барселону" у складний для клубу момент. Молодий футболіст заявив шанс виявити себе.

На місці тренера "Барселони" Щенсний теж не поставив би себе до основного складу. Ветерану потрібен час, щоб набрати оптимальну форму, налагодити порозуміння з іншими футболістами. Багато хто з них нічого не знав про поляка, поки він не підписав контракт з "Барселоною".

"Ель Класико" пройде у суботу, 26 жовтня.

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