Дарио Срна признал проблемы Шахтера — что известно

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Донецкий "Шахтер" проводит очень тяжелый сезон. Он имеет очень небольшие шансы на чемпионство, потеряв много очков.

Спортивный директор "горняков" Дарио Срна в комментарии для пресс-службы "Шахтера" рассказал о ситуации в команде.

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Что рассказал Срна

Он отметил, что "Шахтер" сейчас находится в дисбалансе.

"Продали взрослых футболистов, купили молодых. Сложное время, но нам надо вместе это пройти", — сказал спортивный директор команды.

Срна, однако, подчеркнул, что уверен в "бешеном потенциале" клуба.

Сейчас донецкий "Шахтер" находится на третьей позиции в чемпионате Украины. Его отставание от киевского "Динамо" составляет 10 очков.

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