Дарио Срна признал проблемы Шахтера — что известно

Что не так с Шахтером — Срна назвал главную проблему
Донецкий "Шахтер" проводит очень тяжелый сезон. Он имеет очень небольшие шансы на чемпионство, потеряв много очков.
Спортивный директор "горняков" Дарио Срна в комментарии для пресс-службы "Шахтера" рассказал о ситуации в команде.
Он подтвердил, что в клубе есть проблемы. И выделил одну из них.
⚒️ Дарио Срна - о кубковой битве "Александрия" 🆚 "Шахтер" 🧡#Shakhtar #АлександрияШахтер pic.twitter.com/VOcYhHNNqY- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 апреля 2025 года
Что рассказал Срна
Он отметил, что "Шахтер" сейчас находится в дисбалансе.
"Продали взрослых футболистов, купили молодых. Сложное время, но нам надо вместе это пройти", — сказал спортивный директор команды.
Срна, однако, подчеркнул, что уверен в "бешеном потенциале" клуба.
Сейчас донецкий "Шахтер" находится на третьей позиции в чемпионате Украины. Его отставание от киевского "Динамо" составляет 10 очков.
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