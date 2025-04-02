Даріо Срна визнав проблеми Шахтаря — що відомо

Що не так із Шахтарем — Срна назвав головну проблему
Донецький "Шахтар" проводить дуже важкий сезон. Він має дуже невеликі шанси на чемпіонство, втративши багато очок.
Спортивний директор "гірників" Даріо Срна в коментарі для пресслужби "Шахтаря" розповів про ситуацію в команді.
Він підтвердив, що в клубі є проблеми. І виділив одну з них.
⚒️ Дарійо Срна – про кубкову битву «Олександрія» 🆚 «Шахтар» 🧡#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/VOcYhHNNqY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
Що розповів Срна
Він зазначив, що "Шахтар" зараз знаходиться у дисбалансі.
"Продали дорослих футболістів, купили молодих. Складний час, але нам треба разом це пройти", — сказав спортивний директор команди.
Срна, однак, підкреслив, що впевнений у "шаленому потенціалі" клубу.
Зараз донецький "Шахтар" знаходиться на третій позиції у чемпіонаті України. Його відставання від київського "Динамо" складає 10 очок.
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