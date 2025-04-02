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Що не так із Шахтарем — Срна назвав головну проблему

2 квітня 2025 16:21
Максим Коваленко - Редактор
Даріо Срна визнав проблеми Шахтаря — що відомо
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna
Максим Коваленко - Редактор

Донецький "Шахтар" проводить дуже важкий сезон. Він має дуже невеликі шанси на чемпіонство, втративши багато очок. 

Спортивний директор "гірників" Даріо Срна в коментарі для пресслужби "Шахтаря" розповів про ситуацію в команді. 

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Він підтвердив, що в клубі є проблеми. І виділив одну з них. 

Що розповів Срна 

Він зазначив, що "Шахтар" зараз знаходиться у дисбалансі. 

"Продали дорослих футболістів, купили молодих. Складний час, але нам треба разом це пройти", — сказав спортивний директор команди. 

Срна, однак, підкреслив, що впевнений у "шаленому потенціалі" клубу. 

Зараз донецький "Шахтар" знаходиться на третій позиції у чемпіонаті України. Його відставання від київського "Динамо" складає 10 очок. 

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