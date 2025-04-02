Даріо Срна визнав проблеми Шахтаря — що відомо

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Донецький "Шахтар" проводить дуже важкий сезон. Він має дуже невеликі шанси на чемпіонство, втративши багато очок.

Спортивний директор "гірників" Даріо Срна в коментарі для пресслужби "Шахтаря" розповів про ситуацію в команді.

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Він підтвердив, що в клубі є проблеми. І виділив одну з них.

Що розповів Срна

Він зазначив, що "Шахтар" зараз знаходиться у дисбалансі.

"Продали дорослих футболістів, купили молодих. Складний час, але нам треба разом це пройти", — сказав спортивний директор команди.

Срна, однак, підкреслив, що впевнений у "шаленому потенціалі" клубу.

Зараз донецький "Шахтар" знаходиться на третій позиції у чемпіонаті України. Його відставання від київського "Динамо" складає 10 очок.

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