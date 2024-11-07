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Шевченко включили в Зал славы топового чемпионата

7 ноября 2024 18:54
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола
Андрей Шевченко войдет в Зал славы Серии А. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко получил одну из самых выдающихся наград в итальянском футболе. Украинец отмечен местом в Зале славы футбола Италии.

Об этом сообщила Федерация футбола Италии (FIGC).

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Шевченко в пантеоне итальянских футбольных божеств

Шевченко попал в Зал славы в категории "Иностранный футболист". Бывшую звезду "Милана" отметили как чемпиона Италии, победителя Лиги чемпионов и обладателя "Золотого мяча".

При этом Шевченко забил за "Милан" 176 голов, благодаря которым является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.

Шевченко в 2000-м и 2004-м году был лучшим голеадором Серии А. Такую же золотую бутсу украинец получал за Лигу чемпионов в 1999, 2001 и 2006 годах.

Также Шевченко является членом Зала славы "Милана".

Кроме Шевченко в Зал славы вошли Лучано Спалетти (в категории "тренер"), Даниэле де Росси ("итальянский футболист"), Роберто Бонинсенью ("ветеран"), Арьедо Брайду ("менеджер").

Церемония награждения состоится 11 ноября.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич назвал лучшего футболиста в матче с "Янг Бойз".

Андрей Лунин был подвергся критике главного тренера Карло Анчелотти за поражение от "Милана".

Анатолий Трубин остался расстроен после матча против мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов.

Андрей Шевченко УАФ футбол Милан Серия А

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