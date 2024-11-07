Андрій Шевченко увійшов до Залу слави італійського футболу

Андрій Шевченко увійде в Зал слави Серії А. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко отримав одну з найвизначніших нагород в італійському футболі. Українець ушанований місцем в Залі слави футболу Італії.

Про це повідомила Федерація футболу Італії (FIGC).

Читайте також:

Шевченко у пантеоні італійських футбольних божеств

Шевченко потрапив у Зал слави в категорії "Іноземний футболіст". Колишню зірку "Мілану" відзначили як чемпіона Італії, переможця Ліги чемпіонів та володаря "Золотого м'яча".

При цьому Шевченко забив за "Мілан" 176 голів, завдяки яким є другим найкращим бомбардиром в історії клубу.

Шевченко в 2000-му та 2004-му році був найкращим голеадором Серії А. Таку ж золоту бутсу українець отримував за Лігу чемпіонів у 1999-му, 2001-му та 2006-му роках.

Також Шевченко є членом Залу лави "Мілану".

Крім Шевченка у Зал слави увійшли Лучано Спалетті (у категорії "тренер"), Даніеле де Россі ("італійський футболіст"), Роберто Бонінсенью ("ветеран"), Арьедо Брайду ("менеджер").

Церемонія нагородження пройде 11 листопада.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич назвав найкращого футболіста в матчі з "Янг Бойз".

Андрій Лунін був розкритикований головним тренером Карло Анчелотті за поразку від "Мілана".

Анатолій Трубін залишився засмученим після матчу проти мюнхенської "Баварії" в Лізі чемпіонів.