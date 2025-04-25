Шевченко лаконично намекнул, что ждет Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров в выставочном матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко положил конец слухам о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.

Шевченко рассказал о ближайших перспективах сборной Украины, сообщает YouTube-канал УАФ.

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В пятницу состоялся XXVII Конгресс Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о главном тренере "сине-желтых" и ответил на вопрос о том, что ждет национальную команду и ее наставника.

Андрей Шевченко перед товарищеской игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Шевченко сказал о Реброве

Сборная Украины не сумела выйти в дивизион А Лиги Наций, что породило информацию о возможной замене главного тренера команды. Сергей Ребров не собирается уходить в отставку, его контракт с УАФ действует до конца лета 2026 года. Основной задачей 50-летнего наставника является выход с командой в основную стадию Кубка Мира-2026.

"Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года", — объяснил Шевченко.

Уже летом сборная Украины сыграет в Канаде с местной национальной командой, а также с Новой Зеландией. После этого, осенью, начнется отбор на ЧМ-2026, где "сине-желтые" попали в одну группу с командами Франции, Исландии и Азербайджана.

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