Шевченко лаконично намекнул, что ждет Реброва в сборной Украины

Шевченко подвел итоги работы Реброва в сборной Украины
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко положил конец слухам о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.
Шевченко рассказал о ближайших перспективах сборной Украины, сообщает YouTube-канал УАФ.
В пятницу состоялся XXVII Конгресс Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о главном тренере "сине-желтых" и ответил на вопрос о том, что ждет национальную команду и ее наставника.
Что Шевченко сказал о Реброве
Сборная Украины не сумела выйти в дивизион А Лиги Наций, что породило информацию о возможной замене главного тренера команды. Сергей Ребров не собирается уходить в отставку, его контракт с УАФ действует до конца лета 2026 года. Основной задачей 50-летнего наставника является выход с командой в основную стадию Кубка Мира-2026.
"Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года", — объяснил Шевченко.
Уже летом сборная Украины сыграет в Канаде с местной национальной командой, а также с Новой Зеландией. После этого, осенью, начнется отбор на ЧМ-2026, где "сине-желтые" попали в одну группу с командами Франции, Исландии и Азербайджана.
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