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Шевченко подвел итоги работы Реброва в сборной Украины

25 апреля 2025 15:14
Иван Крутогоров - Редактор
Шевченко лаконично намекнул, что ждет Реброва в сборной Украины
Сергей Ребров в выставочном матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко положил конец слухам о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.

Шевченко рассказал о ближайших перспективах сборной Украины, сообщает YouTube-канал УАФ. 

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В пятницу состоялся XXVII Конгресс Украинской Ассоциации футбола. Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о главном тренере "сине-желтых" и ответил на вопрос о том, что ждет национальную команду и ее наставника. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко перед товарищеской игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Шевченко сказал о Реброве 

Сборная Украины не сумела выйти в дивизион А Лиги Наций, что породило информацию о возможной замене главного тренера команды. Сергей Ребров не собирается уходить в отставку, его контракт с УАФ действует до конца лета 2026 года. Основной задачей 50-летнего наставника является выход с командой в основную стадию Кубка Мира-2026. 

"Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира 2026 года", — объяснил Шевченко.

Уже летом сборная Украины сыграет в Канаде с местной национальной командой, а также с Новой Зеландией. После этого, осенью, начнется отбор на ЧМ-2026, где "сине-желтые" попали в одну группу с командами Франции, Исландии и Азербайджана. 

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спорт УАФ футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Шевченко
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