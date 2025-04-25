Шевченко лаконічно натякнув, що чекає Реброва у збірній України

Сергій Ребров у виставковому матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко поклав край чуткам про можливу відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди.

Шевченко розповів про найближчі перспективи збірної України, повідомляє YouTube-канал УАФ.

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У п'ятницю відбувся XXVII Конгрес Української Асоціації футболу. Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думкою про головного тренера "синьо-жовтих" та відповів на запитання про те, що чекає на національну команду та її наставника.

Андрій Шевченко перед товариською грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Шевченко сказав про Реброва

Збірна України не зуміла вийти в дивізіон А Ліги Націй, що породило інформацію про можливу заміну головного тренера команди. Сергій Ребров не збирається йти у відставку, його контракт з УАФ діє до кінця літа 2026 року. Основним завданням 50-річного наставника є вихід із командою в основну стадію Кубка Світу-2026.

"Ми повністю довіряємо Реброву і його команді. Віримо в нього. Наша збірна влітку зіграє на турнірі в Канаді, який допоможе підготуватися до відбору на чемпіонат світу 2026 року", — пояснив Шевченко.

Уже влітку збірна України зіграє в Канаді з місцевою національною командою, а також із Новою Зеландією. Після цього, восени, розпочнеться відбір на ЧС-2026, де "синьо-жовті" потрапили в одну групу з командами Франції, Ісландії та Азербайджану.

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